ILVA, ArcelorMittal specula sugli esuberi?/ Quote CO2 dietro il caos Taranto? (Iene)

E se dietro il passo indietro di ArcelorMittal dall’ex Ilva ci fosse in realtà la volontà del gigante dell’acciaio franco-indiano di speculare in Borsa? E’ questo il dubbio tremendo che emergerebbe dall’ultima inchiesta de Le Iene Show, in onda stasera su Italia 1 a partire dalle ore 21:15, firmata da Gaetano Pecoraro. Ma prima di entrare nello specifico della vicenda facciamo un breve ripasso della questione: lo stabilimento siderurgico di Taranto, acquistato dalla multinazionale dell’acciaio, è al centro di un contenzioso tra il governo e ArcelorMittal. Il gruppo franco-indiano, dopo aver rilevato lo stabilimento, ha lamentato la decisione da parte del governo di togliere lo scudo penale e ha annunciato la volontà di lasciare la fabbrica. Le trattative con il governo non hanno portato al risultato sperato: ArcelorMittal ha infatti presentato un piano che prevede 4700 esuberi. Veramente troppi. Ma è possibile che dietro questa strategia vi sia non tanto una logica industriale quanto di speculazione finanziaria?

ILVA, ARCELORMITTAL SPECULA SUGLI ESUBERI?

Gaetano Pecoraro delle Iene è volato in Belgio per incontrare alcuni operai che hanno una storia molto interessante da raccontare. Ciò che sta accadendo oggi all’ex Ilva di Taranto, infatti, è successo qualche anno fa all’impianto siderurgico di Liegi. La fabbrica dava lavoro a 10mila persone nella zona, interi quartieri di operai sorgevano intorno agli altiforni. E quando ArcelorMittal è arrivato a Liegi con l’intendo di acquistare l’impianto presentando un piano di investimenti importantissimo, le prospettive erano ottime. C’è voluto poco tempo, però, per rendersi conto che il colosso franco-indiano non aveva intenzione di rispettare i patti. Nel giro di pochi anni la fabbrica di Liegi ha chiuso, migliaia di persone hanno visto le proprie vite andare in frantumi e ArcelorMittal, racconta Frédéric a Gaetano Pecoraro, rimane impunito. Secondo l’operaio belga intervistato da Le Iene Show, dietro questo modo di fare industria vi sarebbe una speculazione finanziaria bella e buona, legata a doppio filo al business delle quote di CO2: “Hanno regalato a Mittal le quote di CO2 per produrre, ovvero i permessi per inquinare. E Mittal se le rivende in borsa, perché c’è un mercato di queste quote”. racconta l’ex operaio di Liegi. L’esperta di un’ong che si occupa di monitoraggio del livello dei gas inquinanti e del loro mercato, spiega i meccanismi di questo business hanno fruttato ai franco-indiani quasi 2 miliardi di euro in 5 anni. C’è questo sistema dietro il caos a Taranto?

