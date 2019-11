Ilva di Taranto: bimbi e cancro/ Video Le Iene “tumori infantili in aumento del 54%”

Dei danni provocati dall’inquinamento a Taranto causato dall’Ilva se ne era a lungo occupata Nadia Toffa. Oggi, il testimone è passato a Gaetano Pecoraro che per Le Iene si è recato in Puglia per conoscere da vicino gli effetti che l’Ilva ha avuto sui più piccoli. Perchè il dramma che ruota attorno all’acciaieria di Taranto non ha a che fare solo con l’inquinamento ambientale o con le trattative milionarie in corso per salvarla. Significa anche scontrarsi con un’altra realtà decisamente più dura e che riguarda i tanti bambini malati di cancro che ogni giorno sono chiamati a combattere la loro piccola grande battaglia. Nella maggior parte dei casi, come documentato dalla iena, la malattia li ha colpiti proprio a causa dell’Ilva, la più grande acciaieria d’Europa, con un aumento costante negli anni che porta così, purtroppo, a continui ricoveri presso il reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

ILVA DI TARANTO: BIMBI E CANCRO, TUMORI IN AUMENTO

La situazione a Taranto riporta numeri preoccupanti. A confermarlo è stato anche Valerio Cecinati, primario del reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale cittadino, il quale parlando ai microfoni de Le Iene ha spiegato: “Qui c’è un aumento del 54% dei tumori infantili a causa dell’inquinamento ambientale”. Un dato tremendo che fa ampiamente riflettere e che si inserisce nell’accesa discussione sulla possibile chiusura di questa industria con le trattative tra il governo e ArcelorMittal per trovare una soluzione. Trattative che fanno parlare inevitabilmente di milioni di euro e sulle quali sono attualmente concentrate tutte le attenzioni facendo passare, forse, in secondo piano un aspetto drammatico dell’ampio dibattito, ovvero i danni tragici dell’inquinamento dell’Ilva, con le loro conseguenze dirette anche sui più piccoli. Il viaggio de Le Iene nel mondo dell’Ilva dura da sei anni, da quando ad intraprenderlo fu proprio Nadia Toffa, quando documentò le nubi tossiche che si sollevavano dallo stabilimento con le malattie che avevano colpito abitanti e lavoratori. A tornare in quelle terre è oggi Gaetano Pecoraro che ci parlerà del dramma dei più piccoli.

