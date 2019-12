Ilyas Maluma aggredito: denti rotti/ Video, in ospedale “controlli su tutto il corpo”

Ilyas Maluma, idolo delle ragazzine su Instagram, è stato davvero vittima di una aggressione? Nella serata di ieri il ragazzo si è mostrato su Instagram mostrandosi senza denti e con il viso insanguinato. Secondo la star social sarebbe stato picchiato da alcuni ragazzi in strada in quanto lo avrebbero riconosciuto. Il breve video al quale ha allegato il suo racconto lo vede in ospedale, presumibilmente al pronto soccorso mentre è in attesa di essere visitato. Secondo il suo racconto postato in un post su Instagram, Ilyas sarebbe stato aggredito nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava al parco a camminare tranquillamente con le cuffie alle orecchie, prima di rincasare ed iniziare a fare le sue consuete Stories. “Sono passato davanti a 3 ragazzi seduti su una panchina, mi hanno seguito due, uno faceva il video e l’altro mi ha aggredito alzandomi le mani”, racconta il giovane. A suo dire l’aggressione sarebbe scattata proprio per il fatto di essere una persona nota per le sue Instagram Stories. “Sono un ragazzo che vive nel suo mondo senza mai dare peso alle critiche ma quando si arriva a bullizzare una persona è davvero pesante. Hanno sempre cercato di fermarci perché siamo la famiglia più bella. Continuerò a fare stories, finché ho un telefono e due mani non mi potrà mai fermare nessuno. Anche se mi sono stati tolti due denti ma guarirò presto”, ha aggiunto.

ILYAS MALUMA AGGREDITO? VIDEO CHOC: I DUBBI

Ilyas Maluma ha poi postato tramite le sue Instagram Stories il momento della presunta aggressione e successivamente il suo ricovero in ospedale dal quale tranquillizza le sue fan: “Piccole mie non preoccupatevi sto bene, mi hanno appena lavato il sangue e ora mi stanno facendo dei controlli su tutto il corpo. In caso dovesse andare male… ricordatevi che eravamo una promessa e che la saremo per sempre se tutto va bene”, ha scritto nelle sue Storie. Eppure, secondo il sito Webboh.it, ci sarebbero molti aspetti della vicenda che non tornerebbero. Intanto il video della presunta aggressione sembrerebbe essere recitato. Inoltre, ci si chiede come facesse il ragazzo ad essere in possesso del video se realizzato, come dichiarato dallo stesso, dagli aggressori. Inoltre, come mai il sangue in viso ha un colore più vicino all’arancione che al rosso? Dalle botte nel video, infine, si vedrebbero calci al corpo ma non al viso, a parte il pugno iniziale, eppure Maluma avrebbe perso due denti. Nonostante tutto, il ragazzo sarebbe davvero andato in ospedale mostrandosi senza denti. Qual è la verità?

Visualizza questo post su Instagram Ma cos’è questo trash #IlyasMaluma Un post condiviso da Webboh (@webbohit) in data: 14 Dic 2019 alle ore 2:08 PST





