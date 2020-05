Ilyas Maluma choc “Ho tumore e malattia mentale”/ Video “ultimo saluto”, ma Zorzi…

Pubblicità

Ilyas Maluma torna sui social e lo fa con un post choc. «Vi porterò insieme alla mia anima lassù», ha scritto l’idolo di molte ragazzine su Instagram. Nei giorni scorsi aveva annunciato di avere un tumore all’occhio per il quale si sarebbe operato a breve, scatenando la dura reazione di Tommaso Zorzi. L’influencer lo aveva accusato di inventare bugie per attirare l’attenzione su di sé, dal rapimento all’aggressione, e lo aveva definito un mitomane. Oggi però Ilyas Maluma è andato oltre, lasciando il messaggio di un presunto addio: «In questa vita ho imparato molte cose, c’è un inizio e una fine, però sono un ragazzo fortunato nonostante io stia quasi per dirvi “ADDIO”, sono fortunato perché ho conosciuto voi che siete la mia famiglia, l’unica famiglia che capisce la mia lingua, vi porterò con me all’infinito». Il ragazzo ha ribadito di avere un problema all’occhio, ma ha anche scoperto di avere «un disturbo mentale». Queste sarebbero state le ragioni della sua lunga assenza. «Non ho mai vissuto un anno così nero tranne questo», ha poi aggiunto.

Pubblicità

ILYAS MALUMA CHOC “HO TUMORE E MALATTIA MENTALE”

Ilyas Maluma ha raccontato alle sue fan il dolore per la morte del nonno e quello per il tumore all’occhio e il disturbo mentale che gli sarebbe stato diagnosticato. Il condizionale è d’obbligo considerando i precedenti. Nelle scorse ore ha poi pubblicato delle Instagram Stories in cui mostra l’occhio coperto da una benda. «Tra un po’ ho l’operazione, auguratemi una buona ragione». Qualche minuto fa ha pubblicato un altro video in cui si mostra con la benda insanguinata e la scritta: «Non riesco più a continuare su Instagram, ho preso il tumore anche a causa delle critiche, mi dispiace per chi credeva in me». E ha lanciato un countdown che scade tra un giorno. «Oltre al tumore c’era anche una cosa di cui non volevo farvi preoccupare. Ho anche una malattia mentale». Poi un altro post in cui annuncia che domani alle ore 13:55 sul suo profilo darà il suo ultimo saluto: «Mi sembra anche logico dimostrarvi chi è stato a contribuire sulla mia malattia».





© RIPRODUZIONE RISERVATA