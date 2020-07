Ilyas Maluma, video “Tokyo”/ Il tumore? Una becera farsa e su YouTube lo stroncano

Prima fa preoccupare i fan, poi li spiazza: Ilyas Maluma continua a far discutere. Nelle scorse settimane aveva annunciato di avere un tumore e di soffrire di un disturbo mentale, poi si è scoperto che era tutta una farsa. La cosa più grave del fatto stesso che abbia finto di essere malato è che lo abbia fatto per farsi pubblicità. Di recente ha lanciato una canzone e non si è fatto mancare neppure un video su YouTube. La giovane star dei social ha giocato con la malattia per incrementare le visualizzazioni su YouTube e guadagnare dalla sua canzone. A smascherarlo un’altra star del web, Icebhoi, che in una diretta Instagram ha rivelato la verità su Ilyas Maluma. Avrebbe preso delle foto da Google per fingere di essere stato in ospedale e di essere stato operato. Ha anche provveduto a tagliarsi i capelli per mostrare di avere i segni del tumore, un comportamento a dir poco rispetto nei confronti di chi davvero soffre di queste malattie. Ora anche la sua canzone è un caso.

ILYAS MALUMA STRONCATO SU YOUTUBE

Se le qualità umane di Ilyas Maluma sono discutibili, non va purtroppo meglio con quelle artistiche. Non a caso qualcuno tra i commenti YouTube promette di far diventare il video uno di quelli più disprezzati di sempre. La webstar è stata subito stroncata, peccato che lui nelle Instagram Stories parli di “numeri bloccati” lasciando intendere un successo che in realtà non c’è stato affatto. «Abbiamo bloccato i dannati numeri di YouTube, tra un po’ ci sbloccheranno tranquille». E poi: «Abbiamo spaccato il sistema di YouTube». Peccato che finora abbia fatto circa 38.544 visualizzazioni, riscuotendo 14.471 “non mi piace”. E pure un utente glielo fa notare tra i commenti al video: «“Stiamo sfondando youtube” fanno più like i video dei bambini che giocano a fortnite». Ed è peraltro uno dei commenti più moderati tra quelli che compaiono sotto il video.





