Imagine di John Lennon, storia del manifesto pacifista per eccellenza

Imagine di John Lennon è una di quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica. Anzi, potremmo definirla la canzone delle canzoni, il simbolo di un mondo di pace e un messaggio globale che viene cantato e ricantato in innumerevoli eventi e cover. A Sanremo 2025 Noa e Mira Awad l’hanno portata sul palco rivisitandone leggermente la melodia. Riguardo al testo hanno criticato la frase “And no religion too”, spiegando di essere in disaccordo perchè le religioni possono esserci, a patto che non siano violente.

Bresh perché si chiama così? Il significato del nome/ La curiosità sulla scelta deriva dal cognome

La canzone Imagine è stata pubblicata per la prima volta nel 1971 da John Lennon in un periodo estremamente difficile per una parte del mondo. Stiamo parlando della guerra in Vietnam, che sconvolgeva milioni di americani. Specialmente i giovani, avevano deciso di unirsi nella battaglia contro la partecipazione alle armi. Secondo le indiscrezioni sulla canzone, a ispirare Imagine sarebbe stata proprio Yoko Ono, celebre compagna di John Lennon. Dopo moltissimi anni, anche lei è figurata tra gli autori della canzone. Ma passiamo a scoprirne il significato.

Francesca Michielin, Fango in Paradiso a Sanremo 2025/ "Torno all'Ariston da donna ancora un po' bambina"

Testo Imagine di John Lennon: come è nato il brano

Come abbiamo accennato, la canzone parla di pace, con un intento ben preciso. Calandoci in quegli anni di rivoluzione, possiamo immaginare il perchè di ogni parola, nonchè un invito a un mondo libero da differenze, da guerre, da povertà e dalle ingiustizie. “Immagina che tutte le persone vivano una vita in pace“, recita il brano, “Se ci provi è facile“. Chiaramente, la canzone è divenuta in pochissimo tempo un grande capolavoro cantata ancora oggi in qualsiasi occasione.

Abbiamo detto che per scriverla, John Lennon si è ispirato a Yoko Ono. Ebbene, la donna stava scrivendo un libro intitolato “Grapefruit” dove immaginava una società utopistica senza confini. Questa idea di estrema libertà ha fatto fantasticare anche Lennon che dopo i Beatles si è immaginato un universo fatto di popoli in pace creando così il manifesto pacifista più famoso della storia: “Si potrebbe dire che io sia un sognatore / Ma io non sono l’unico / Spero che un giorno vi unirete a noi / Ed il mondo sarà come un’unica entità“

Kekko Silvestre, la depressione:"Pensavo di morire"/ "Mi ha colpito direttamente ai muscoli"