Imagine Dragons, concerto Milano sabato 11 giugno 2022/ Scaletta canzoni: Rkomi aprirà il concerto…

Gli Imagine Dragons si esibiranno questa sera a Milano all’Ippodromo SNAI La Maura. La band è pronta ad entusiasmare il pubblico con i loro più grandi successi. Ad aprire il concerto sarà Rkomi, reduce dal successo del Festival di Sanremo. Tantissimi i brani e le hit che gli Imagine Dragons eseguiranno, da “My life” e “Believer” a “Next to me” e “Whatever It Takes”. La band ha scelto il capoluogo milanese come unita data del tour Mercury World Tour. Gli Imagine Dragons si sono esibiti lo scorso 6 giugno a Praga ed è presumibile pensare che anche in occasione del concerto di questa sera a Milano la scaletta dei brani sarà la stessa. Nell’ordine eseguiranno: My Life, Believer, Polaroid / Hopeless Opus, It’s Time, Thunder, Amsterdam, Shots, Birds, Follow You, Lonely, Natural, Next to Me, I Bet My Life, Stand by Me (Ben E. King cover), One Day, Whatever It Takes, It’s Ok, Demons, Enemy, Bones, Radioactive, The Fall e Walking the Wire.

Il concerto inizierà alle 21.30 ma l’apertura delle porte è prevista alle ore 13.00. Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman, impegnati nel “Mercury Tour” fino a settembre, animeranno il pubblico italiano con i brani dell’ultimo album “Mercury” e i più grandi successi della loro carriera in continua ascesa. La band di Dan Reynolds presenterà il nuovo doppio disco “Mercury Act 1 & 2”, prima di loro saliranno sul palco degli I-Days: Kennyhoopla, Mother Mother e Rkomi.

Gli Imagine Dragons saranno protagonisti di una serata a tinte pop rock. Secondo alcune indiscrezioni, dopo lo straordinario successo ottenuto dalla band a Firenze, gli Imagine Dragons sono pronti a presentare per la prima volta dal vivo tutti i successi del nuovo album Mercury – Act 1, uscito a settembre 2021. Si vocifera infatti che la scaletta del gruppo agli I-Days sarà ricchissima e includerà anche i più grandi successi di repertorio. Rkomi si è detto emozionato invece per l’opportunità che gli è stata data. Salirà sul palco prima del concerto e al riguardo ha dichiarato: “Non vedo l’ora di portare la mia musica su un palco così importante nella mia città, davanti ad un grande pubblico. Sarà un onore condividere lo stage con una band enorme come gli Imagine Dragons”.

Gli Imagine Dragons sono una delle band più amate. Il collettivo è in cima alle classifiche internazionali, le loro canzoni diventano successi e suoni nei film di Hollywood. All’inizio, il gruppo aveva uno status amatoriale, la sua composizione cambiava costantemente, arrivavano nuovi membri, quelli vecchi se ne andavano. Allo stesso tempo, Imagine Dragons stava guadagnando il proprio stile, sperimentando costantemente. La band ha suonato cover di canzoni famose, ma ha anche iniziato a comporre musica originale. E stasera sono pronti a tornare sul palco nell’unica data italiana del loro tour.











