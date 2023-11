Imam di Bologna converte all’Islam bimbo in diretta streaming/ Ma è polemica: “Difende Hamas e insulta ebrei”

È polemica su Zulfiqar Khan, l’imam salafita di Bologna dopo che un video divenuto virale in cui converte all’Islam un bimbo in diretta streaming. Il piccolo, come riportato da La Verità, è seduto tra il papà e la mamma, con quest’ultima che porta il velo. “Vi diranno loro come hanno fatto a tornare verso la religione di pace”, dice al pubblico il capo della comunità.

Poi è proprio la donna a prendere parola: “Nel 2017 ho fatto la Shahadah (la testimonianza di fede, ndr) molto felicemente e con tanta gioia nel cuore. Ho trovato Dio come lo cercavo da una vita. Ringrazio Allah per avermi scelto come sua serva ed è a lui che consegno oggi anche mio figlio”. Anche la conversione del papà è recente. Soltanto il 9 aprile scorso, sul suo profilo di Facebook, è apparsa infatti una pubblicazione con la rappresentazione della via Crucis. “Come avete sentito non c’è nessun tipo di costrizione, nessuno sforzo”, ci tiene a ribadire l’imam. Il rituale dunque va avanti con le frasi solenni. Infine, al bimbo viene consegnato il Corano.

Imam di Bologna converte all’Islam bimbo in diretta streaming: chi è Zulfiqar Khan

Zulfiqar Khan, l’imam salafita di Bologna, tuttavia, non è al centro delle polemiche soltanto per il video in cui converte un bimbo all’Islam. Anche perché di casi come questi ce ne sono moltissimi. In diretta ha anche celebrato dei matrimoni musulmani. Ma c’è di più. Nel corso dei suoi sermoni, infatti, il capo della comunità difende anche Hamas, insultando gli ebrei. “È un popolo di ingannatori”, ha detto di recente in televisione, predicando in arabo e in italiano. Inoltre, tiene anche degli insegnamenti sul Corano. Le persone che lo seguono sono numerose. È proprio in virtù di ciò che è scoppiata la polemica. In molti nel capoluogo dell’Emilia-Romagna sono preoccupati.











