Imam europei diffondono messaggi di sostegno ad Hamas/ “I musulmani dovranno combattere contro gli ebrei”

Gli Imam europei sembrano impegnati sempre di più nella diffusione di messaggi, all’interno delle varie comunità musulmane, di sostegno ad Hamas nella sua lotta contro Israele. Il più recente è arrivato da parte del rettore della Grande moschea di Francia, Mohamed Hafiz, che dopo una dichiarazione pubblica di condanna, ha subito rettificato le sue parole in una circolare interna diramata tra i suoi colleghi. Emblematico, però, è stato il messaggio diramato dall’Imam della moschea Mohammadi di Birmingham, Ibraheem Hussnayn, che è arrivato al punto da esortare i suoi fratelli musulmani a prepararsi a combattere contro gli ebrei, mentre anche a Londra e in Svizzera sono state fatte dichiarazioni allarmanti.

I messaggi degli Imam europei di sostegno ad Hamas

Insomma, sembra che gli Imam europei nonostante in alcuni casi abbiano condannato le azioni di Hamas tendono a diffondere sempre più messaggi contraddittori, il cui esito potrebbe essere un ulteriore aumento di quel preoccupante antisemitismo che sembra essere in aumento in tutto il mondo. Tariq Ramadan, per esempio, considerato uno dei ideologi dei Fratelli musulmani, ha equiparato le condizioni mentali di Netanyahu, il leader israeliano, a quelle di Adolf Hitler.

Tuttavia, tra i messaggi degli Imam europei di sostegno ad Hamas sta facendo particolarmente scalpore il caso parigino, in cui Mohamed Hafiz ha incontrato pubblicamente Haïm Korsia, Grande rabbino di Francia, per esprimere un messaggio di sostegno alla pace. Tuttavia, una ricercatrice ha scoperto un comunicato diretto dallo stesso capo spirituale musulmano ai suoi colleghi in cui sottolinea di “non aver mai commentato la natura terroristica o meno di Hamas”, ribadendo come sia “legittima la resistenza del popolo palestinese“. Similmente, l’Imam di Birmingham in un video del 20 ottobre ha chiesto ai suoi fratelli di prestare “attenzione alla profezia. Verrà il momento in cui i musulmani combatteranno gli ebrei. E le pietre verranno in loro aiuto. Oh musulmano, dietro di me c’è un ebreo, vieni e uccidilo”.

