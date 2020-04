Imbarazzo al Grande Fratello Vip 2020/ “Colpa” di Clizia e Francesco Sarcina

Imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 a poche ore dalla finalissima che decretà il vincitore assoluto. A scatenare il tutto è stata una canzone che è stata diffusa nella Casa dagli autori e che ha letteralmen spiazzato gli inquilini, increduli nell’ascoltare quella voce. Il Grande Fratello, infatti, nelle scorse ore, ha fatto ascoltare ai suoi inquilini la canzone “Dov’è” che Le Vibrazioni hanno portato al Festival di Sanremo 2020. Nell’ascoltare la voce di Francesco Sarcina, Paola Di Benedetto e Antonella Elia non hanno nascosto lo stupore prestando anche particolarmente attenzione alle parole cantate dall’ex marito di Clizia Incorvaia. Ascoltando il ritornello della canzone che Francesco Sarcina ha scritto sulle ceneri del suo matrimonio e che Alfonso Signorini aveva fatto ascoltare alla Incorvaia, è calato il gelo tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, GELO IN CASA PER LA CANZONE DI FRANCESCO SARCINA

Il Grande Fratello ha deciso di anamre le ultime ore di permanenza nella casa ai suoi inquilini che si sono imbarazzati nell’ascoltare la canzone de Le Vibrazione. Paola Di Benedetto, in particolare, nell’ascoltare le parole cantate da Francesco Sarcina, non è riuscita a nascondere il proprio stupore guardando prima Antonella Elia e poi Andrea Denver. I tre sono apparsi molto più imbarazzati di Paolo Ciavarro che, invece, è rimasto impassibile. Ciavarro, nelle settimane in cui ha condiviso la casa con Clizia Incorvaia, non ha mai parlato di Francesco Sarcina che, in ogni caso, continuerà a far parte della vita di Clizia essendo il padre della figlia Nina. Il video dell’imbarazzante momento ha così fatto il giro del web.

LA REAZIONE DELLA STANZA BLU NEL SENTIRE LA CANZONE DI SARCINA, CHE CINEMA RAGA ✈️🚀☕️ #GFvip pic.twitter.com/MThMvUdHkh — 𝕋 ℝ 𝕀́ 𝕊 𝕋 𝔸 ℕ ℂ𝔸𝕃𝕋𝔸𝔾𝕀ℝ𝕆ℕ𝔼 🧩 (@Tristan__esdpv) April 7, 2020





