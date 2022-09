Ime Udoka, coach Boston sospeso per un anno/ Relazione proibita con membro staff

Ime Udoka, allenatore della squadra della Nba Boston Celtics, è stato sospeso dal suo impiego. La notizia, come si legge sul sito ufficiale di Sky Sport, era stata anticipata dall’emittente americana ESPN e in seguito ufficializzata dal sito della National Basketball Association, in cui si legge: “I Boston Celtics hanno annunciato oggi (ieri ndr) che la squadra ha sospeso il capo allenatore Ime Udoka per la stagione 2022-23 per violazioni delle politiche di squadra. Una decisione sul suo futuro con i Celtics oltre questa stagione verrà presa in un secondo momento. La sospensione ha effetto immediato”.

Shaquille O’Neal "Terra piatta? Mai ribaltato in volo"/ Con indigeni in Australia…

Ma cosa è successo di così grave da spingere la storica franchigia Nba a prendere una decisione così drastica? Tutta colpa di una relazione definita “intima e consenziente” che Ime Udoka avrebbe intrattenuto con un membro femminile dello staff della stessa squadra biancoverde. Nulla di particolarmente eclatante se non fosse che il regolamento esterno della squadra che fu di Larry Bird prevede il divieto di relazioni sul posto di lavoro.

Vanessa Bryant rivede incidente mortale marito Kobe e piange/ "Non torni indietro"

IME UDOKA SOSPESO PER UN ANNO: AL SUO POSTO JOE MAZZULLA

Si tratta di una notizia che ovviamente ha scosso l’Nba e soprattutto i Boston Celtics, a pochi giorni dall’inizio del training camp in vista della stagione 2022-2023 che prenderà ufficialmente il prossimo mese di novembre.

Una nuova che tra l’altro va a complicare un quadro tutt’altro che roseo a seguito dell’infortunio di Danilo Gallinari che rimarrà fuori per tutta la stagione e l’operazione subita da Robert Williams III. Nonostante il comunicato Nba, sembra che il posto di lavoro di Ime Udoka non sia comunque in pericolo, e che lo stesso potrà tornare al suo posto una volta terminata la sospensione: in ogni caso bisognerà attendere le prossime settimane per avere maggiore chiarezza. In attesa del ritorno in panchina, il nuovo allenatore dei Celtics sarà Joe Mazzulla, attuale assistente allenatore che vestirà invece i panni dell’head coach ad interim per un anno.

Elezioni 2022 in un giorno: e il rischio affluenza?/ NBA annulla gare per voto, noi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA