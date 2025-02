L’amore non è monocromatico. È un fuoco d’artificio di colori che illuminano la notte più buia. L’amore di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi è uno dei più belli degli ultimi tempi e quando compaiono in televisione il pubblico sa apprezzare il loro sentimento che traspare sempre dai loro occhi brillanti e dal loro sorriso scintillante. Ma com’è nato il loro amore?

Stanno insieme dal lontano 2010: Imma Battaglia stava ricostruendo la sua vita dopo la fine della relazione con l’attrice Licia Nunez. Il colpo di fulmine è avvenuto subito anche se, come ha confessato la stessa Imma, “all’inizio il suo dolore mi aveva turbata”. Ora sono una delle coppie più apprezzate nel mondo dello spettacolo.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi: il loro è un amore inossidabile

Nonostante tra Imma Battaglia e Eva Grimaldi ci sia stato un colpo di fulmine, si sono messe assieme solo dopo un corteggiamento molto lungo. All’epoca Eva era sposata e ha raccontato molte volte che quando riceveva le sue carezze pensava a lei e che le era entrata nel cuore per rimanerci per sempre. Non hanno poi più nascosto il loro amore e lo hanno vissuto alla luce del sole, anche se Imma aveva paura per il lavoro di lei. Si sono sposate nel 2019 e da allora la loro vita è ancora più luminosa.

Di recente Imma è entrata nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a sua moglie Eva Grimaldi, che è poi uscita poco dopo. Hanno riso, scherzato, quest’ultima si è sentire dire che il frigo di casa senza di lei è totalmente vuoto e che la sua presenza mancava a tutta la famiglia. Oltre alla sfera sentimentale, però, nella vita di Imma c’è la battaglia, che è anche il suo cognome, contro le discriminazioni di genere e di sesso. Infatti è da sempre una portavoce della comunità LGBTQ+ e ha anche ricoperto la carica di consigliere nel comune di Roma.

