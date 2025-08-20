Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi: chi è l'attivista LGBT della quale l'attrice si è innamorata nel 2010? Le nozze nove anni più tardi

È cominciata nel 2010 la storia d’amore tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. L’attrice e l’attivista si sono innamorate e hanno cominciato una relazione che nel 2019 ha portato all’unione civile, celebrata da Monica Cirinnà. Un amore profondo il loro, che ha portato negli anni a tantissime tappe importanti, su tutte il matrimonio. Eva e Imma, profondamente innamorate, non perdono mai occasione per rivelare quanto siano legate l’una all’altra, tanto da essere anche molto gelose l’una dell’altra. È in particolare Eva Grimaldi ad essere gelosa della moglie, tanto che le due hanno spesso raccontato di siparietti con vere e proprie scenate di gelosie.

Proprio Imma, qualche tempo fa, ha raccontato di aver fatto dei progetti importanti con la moglie: “Io con Eva avrei sognato un figlio”. Un amore, dunque, importante e significativo, tanto da aver pensato spesso a progetti importanti insieme. Pur non avendo avuto un figlio insieme, essendosi conosciute ormai da adulte, le due si godono il loro profondo amore.

Chi è Imma Battaglia, la moglie di Eva Grimaldi: l’attività politica

Originaria di Portici, dove è nata nel 1960, Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi. Le due hanno cominciato una relazione nel 2010 e nove anni più tardi si sono unite civilmente. Imma è da sempre omosessuale dichiarata mentre Eva ha rivelato solamente più tardi di avere interesse per le donne. Non solo attivista LGBT: Imma, prima di dedicarsi ai diritti, si è laureata in matematica alla Federico II di Napoli, diventando poi presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma, cominciando a dedicarsi appunto al movimento LGBT.

Negli anni si è dedicata anche all’attività politica: nel 2009 si è candidata alle elezioni europee con Nichi Vendola con Sinistra e Libertà, non venendo però eletta. Nel 2013 si è invece candidata alle elezioni regionali del Lazio a sostegno di Zingaretti. E ancora, si è candidata in rappresentanza di Liberare Roma alle primarie del centro-sinistra per le elezioni comunali di Roma del 2021. Insomma, un’attività proficua per quanto riguarda la politica.