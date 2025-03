Imma Battaglia, chi è l’attivista per i diritti delle donne e moglie di Eva Grimaldi, con cui sarà ospite questo pomeriggio nella puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere? La coppia sarà infatti protagonista nel salotto tv più in vista delle reti Mediaset e nell’intervista che Silvia Toffanin ha realizzato si parlerà ovviamente della loro storia d’amore che dura da diversi anni ma anche della partecipazione della Grimaldi nel cast del recente “Grande Fratello” dove, com’era prevedibile, ha ricevuto pure una gradita sorpresa dalla sua dolce metà per uno dei momenti più emozionanti dell’edizione 2024/2025. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno le due donne, scopriamo chi è Imma Battaglia e cosa fa.

Classe 1970 e originaria di Portici (Napoli), Imma Battaglia è non solo una politica ma anche un’attivista da anni in prima file sul tema dei diritti di genere e delle battaglie femministe. Dopo aver conseguito una laurea in Matematica presso l’ateneo “Federico II” di Napoli, si era trasferita in quel di Roma diventando pian piano una delle figure di maggior spicco del movimento LGBTQ+ nel nostro Paese: nell’oramai lontano 1994 figura infatti il suo nome tra le organizzatrici del Gay Pride, ma va ricordata anche l’attività giornalistica della Battaglia che ha firmato diversi articoli per ‘il Giornale’ e ‘Huffington Post Italia’. Ovviamente, il nome di Imma è diventato noto alle cronache nostrane, e non solo quelle specializzate in gossip e cronache rosa, per via della sua relazione con Eva Grimaldi, sposata poi nel 2009.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi: “Ti voglio sposare altre mille volte”

Prima che la sua traiettoria di vita incrociasse quella di Eva Grimaldi, infatti Imma Battaglia era stata fidanzata per sette anni con Licia Nunez: una lunga relazione terminata però con gli stracci che volavano e battute al vetriolo tanto che la stessa Nunez aveva poi accusato l’ex compagna di averla tradita proprio con l’attrice di origini venete. A proposito del loro primo incontro, la Battaglia aveva rivelato alcuni curiosi dettagli al ‘Corriere della Sera’, parlando dell’attuale fidanzata come di “un’adolescente” che amava molto corteggiarla: “Il primo bacio però gliel’ho chiesto io e dopo lei ha usato un sacco di stratagemmi e mi ha invitata in camera da letto e mi ha chiesto di spogliarmi” aveva aggiunto l’attivista, protagonista, come detto, di una romantica dedica durante l’ultima edizione del reality show.

“Non puoi capire quanto ti amo, senza la tua luce io sono persa”: parole e musica di Imma Battaglia, capace con questa sorpresa nella Casa del GF di far piangere la sua Eva Grimaldi. “Non devi piangere. Ti voglio sposare mille volte ogni giorno. E vorrei chiedere al governo il matrimonio egualitario” aveva detto la 64enne napoletana alla moglie, ammettendo che per lei era stata davvero dura passare le festività natalizie da sola dal momento che l’attrice faceva parte del cast di inquilini del “Grande Fratello”. E poi, alla fine del suo emozionante messaggio, una sorta di sunto della loro vita assieme e dell’esperienza di vivere sotto lo stesso tetto: “Ormai sono dieci anni che viviamo insieme, e nella convivenza si danno molte cose per scontato. Ho sentito la sua mancanza nello stomaco…” aveva ammesso Imma, confessandole che da quel momento in avanti non vorrà mai più vivere senza la sua Eva.