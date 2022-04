Imma Battaglia, chi è l’ex compagna Licia Nunez/ “Mi ha tradita con Eva Grimaldi”

L’arrivo di Licia Nunez all’Isola dei Famosi nelle vesti di nuova concorrente riaccende inevitabilmente i riflettori sulla sua vita privata. Lontana da un po’ dal piccolo schermo, la sua ultima avventura televisiva risale al Grande Fratello Vip. Proprio in quell’occasione parlò spesso della sua celebre ex compagna: Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi. Licia Nunez e Imma Battaglia si sono conosciute a Parigi e hanno avuto una lunga storia d’amore, nata nel 2004 e conclusa nel 2010 in modo brusco.

Una rottura che ha portato strascichi e dissapori tra le due donne, anche anni dopo la loro rottura. Accusata dalla Nunez della fine di questa storia è stata proprio Eva Grimaldi, oggi innamoratissima compagna della Battaglia.

Licia Nunez sulla rottura con Imma Battaglia: “Tradita con Eva Grimaldi”

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Licia Nunez la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Imma Battaglia: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta.” ammise in quell’occasione. Parole che toccarono Imma che, arrabbiata e dispiaciuta per le esternazioni della sua ex, replicò a tono: “La verità ha mille volti, Licia, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!” Un argomento delicato questo che potrebbe tornare anche nel corso dell’avventura della Nunez all’Isola dei Famosi 2022.

