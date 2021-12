Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli in difesa di Eva/ “Bullismo e misoginia al GF VIP”

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’arrivo di nuovi concorrenti non è stato accolto da tutti con favore. C’è chi mal si adegua ai nuovi arrivati che, inevitabilmente, smuovono l’equilibrio che con difficoltà si è creato in questi mesi. Tra questi c’è sicuramente Katia Ricciarelli, protagonista nelle ultime ore di un’accesa lite con Eva Grimaldi. Un episodio che ha scatenato la reazione della moglie di Eva, Imma Battaglia.

Dopo le immagini della lite e le parole avute dalla Ricciarelli per l’attrice, Imma ha deciso di intervenire su Instagram con un videomessaggio che è un vero e proprio appello a Signorini per mettere fine a questi episodi che, definisce, di “bullismo, nonnismo e misoginia”. Un appello a cui si appoggia anche parte del web che spesso ha criticato gli atteggiamenti della Ricciarelli con altri concorrenti, e soprattutto con altre donne, della Casa.

Imma Battaglia, appello a Signorini: “Basta machismo, nonnismo, misoginia e bullismo al GF Vip”

“Oggi ho assistito a un episodio che mi ha lasciata ferita, ho assistito a un episodio di bullismo, nonnismo, machismo, iper machismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna.” Così esordisce Imma Battaglia nel suo videomessaggio, ricordando la lite tra sua moglie Eva e Katia Ricciarelli. E continua: “Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato e soprattutto credo sia molto grave; è grave se accade in una trasmissione seguita da milioni di persone, perché queste trasmissioni offrono modelli. E il modello che dobbiamo offrire come donne è quello della solidarietà e della comprensione, sicuramente non quello della violenza.”

Fa quindi notare che: “Se l’avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l’espulsione.” E lancia dunque l’appello a Signorini: “Io mi auguro davvero che si abbia l’opportunità di parlarne perché nessuno faccia mai più, machismo, nonnismo, misoginia e bullismo. Perché quando accade, dobbiamo denunciarlo per il bene di tutti e tutto perché non accada mai più”.

