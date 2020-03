Imma Battaglia contro Licia Nunez/ “Per anni mi ha impedito di parlare di lei, ora..”

Imma Battaglia torna ad attaccare Licia Nunez. La moglie di Eva Grimaldi e l’attrice pugliese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020, hanno avuto una lunga storia finita da anni. Nella casa più famosa d’Italia, tuttavia, la Nunez ha parlato apertamente della relazione che ha vissuto con la Battaglia con cui ha anche avuto un confronto in diretta. Il capitolo sembrava ufficialmente chiuso, ma Imma Battaglia in un’intervista rilasciato ai microfoni del Corriere della Sera, ha lanciato una frecciatina alla Nunez. Su domanda di Candida Morvillo, infatti, Imma Battaglia, parlando della ex, ha dichiarato: “ Per cinque anni, non mi ha lasciato parlare di lei e, adesso, fa la lesbochic in tv”. Imma Battaglia, dunque, fa intuire come la scelta di mantenere segreta la storia sia stata una scelta di Licia Nunez e di averla accettata di riflesso.

IMMA BATTAGLIA: “UN INCONTRO MAGICO CON EVA GRIMALDI”