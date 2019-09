Imma Battaglia/ “Eva Grimaldi è un angelo, mi ha insegnato la forza dell’amore”

Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi, attrice italiana e attualmente concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2019. Le due donne sono più innamorate che mai; un amore che non hanno mai nascosto, anzi che hanno deciso di coronare con un matrimonio in grande stile organizzato dal wedding planner Enzo Miccio. Più unite e felici di prima, Imma e Eva condividono tantissimi momenti della loro vita privata sui social dove in tantissimi le seguono. In uno degli ultimi video, Imma parlando della moglie Eva dice: “non so se potrò bere vino perché Eva mi ha messo a stecchetto, mi vuole secca secca”. L’attrice allora replica: “Ma se sei secchissima amore. Imma è una delle poche che è più magra nuda che vestita. Non rende insomma….Nuda è pazzesca”.

Imma Battaglia, matrimonio con Eva Grimaldi: “un angelo che le ha mandato la vita a 50 anni”

Il 19 maggio del 2019 Imma Battaglia e Eva Grimaldi si sono sposate. “L’amore vince sempre, amore mio. 8 anni, 5 mesi, 180 giorni e notti” questo recita il biglietto dato a tutti gli invitati che hanno festeggiato questo giorno così importante per l’attrice italiana e per l’attività e politica. Un matrimonio fortemente voluto e che la stessa Imma ha vissuto come una sorta di rivincita verso un Paese che deve ancora fare molti passi sull’omosessualità. “In questo Paese non si può vivere con i politici che fanno propaganda sulla vita delle persone. Sono sempre stata un’attivista, politica in qualche modo, e credo che pubblico e privato non possano essere divergenti. Ed è anche un messaggio per questi politici così ipocriti, perché penso che sia il Governo più gay che ci sia mai stato, peccato che non lo dice nessuno” aveva dichiarato la Battaglia al Giornale. Un incontro, quello con Eva Grimaldi, che le ha cambiato in meglio la vita: “è un angelo che le ha mandato la vita a 50 anni”.

Imma Battaglia: “Eva Grimaldi è incredibile”

L’attivista italiana durante l’intervista OFF rilasciata a Il Giornale si è soffermata a lungo sulla sua vita privata confidando: “sono una persona che è stata tanto amata dalle donne ma anche dagli uomini. Ho avuto donne di ogni tipo, ad esempio eterosessuali che sono state solo con me e poi si sono sposate”. Prima di Eva Grimaldi, la Battaglia è stata fidanzato con Licia Nunez: “mi ha messo davanti alla crisi d’età perché aveva 18 anni meno di me e mi ha costretto a fare i conti con me stessa. Non per colpa sua, ma io da sola, perché sono una logorroica tendente alla depressione. A 50 anni compiuti l’ho guardata e mi sono detta “dove sto andando?”. La vita però è pronta a sorprenderci sempre, così Imma poco dopo ha incontrato Eva Grimaldi, una donna che considera un angelo: “Eva, una coetanea, una donna accogliente, premurosa e che non ha avuto paura a mettere tutto da parte per me. Lei mi ha insegnato la forza dell’amore. Eva è incredibile”.



