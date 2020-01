Imma Battaglia, ex di Licia Nunez/ Le accuse di Barbara Eboli: “Mi ha fatto soffrire”

Imma Battaglia, oramai ex compagna di Licia Nunez, è entrata come un vero e proprio uragano in questa edizione del Grande Fratello VIP e la querelle nata tra lei e l’attrice con cui un tempo faceva coppia ha finito per coinvolgere pure le attuali partner delle due donne, ovvero Eva Grimaldi e Barbara Eboli. E proprio da quest’ultima, oggi fidanzata con la Nunez e su cui i riflettori si sono accesi dopo il suo ingresso della Casa degli Studi di Cinecittà sono arrivate alla Battaglie le critiche più dure: “Aver visto entrare Imma nella Casa mi ha fatto soffrire molto e ha riaperto un capitolo superato” ha raccontato la Eboli in un’intervista concessa a “Il Messaggero”, probabilmente infastidita dall’effetto che Imma ha avuto sulla sua Licia. “Da due anni io e lei viviamo una bellissima e intensa storia d’amore, ci siamo scelte, e vedere Licia piangere in tv per me è stato doloroso” ha aggiunto la Eboli, spiegando che in quel momento avrebbe voluto essere lei lì a Cinecittà e dirle di stare tranquilla. La Battaglia intaccherà quel legame solido di cui parla Barbara oppure la crisi della Nunez è stato solo un momento di sfogo?

IMMA BATTAGLIA-LICIA NUNEZ: ARRIVANO LE CRITICHE DI BARBARA EBOLI

Ma dove sta la verità? A tale proposito proprio Imma Battaglia qualche giorno fa aveva invitato la Nunez, nel caso volesse parlare della loro storia d’amore, a farlo senza reticenze e raccontandola tutta, la verità. Secondo la compagna di Eva Grimaldi, infatti, l’attrice che al momento è nel cast degli inquilini del Grande Fratello VIP 4 avrebbe usato lei e la Grimaldi solamente per attirare l’attenzione dei media su di sé e trarne dei vantaggi. Infastidita dalle parole della Nunez, Imma aveva chiesto durante la recente ospitata dalla D’Urso di poter avere un chiarimento con la sua ex: incontro che come accennato c’è stato e ha avuto i risvolti emozionali di cui si è detto, finendo per tirare in ballo anche Barbara Eboli, da due anni fidanzata di Licia e che, chissà, ora potrebbe sentirsi chiamata in causa per varcare anche lei la porta della Casa del GF e difendere la Nunez che dal canto suo continua a sostenere la tesi secondo cui Imma l’avrebbe tradita dopo essersi innamorata di Eva Grimaldi.

IL SOSTEGNO DI EVA GRIMADI ALLA SUA COMPAGNA

Ma cosa ha da dire la diretta interessata a proposito dell’accusa di aver sedotto e… indotto al tradimento Imma Battaglia quando ancora era in ballo la relazione con Licia Nunez? Tirata in ballo dalla collega attrice davanti alle telecamere del reality show, Eva Grimaldi per adesso non ha voluto partecipare alla querelle che vede implicata la sua compagna né tanto meno commentare le indiscrezioni circa quel presunto tradimento. Tuttavia, qualche giorno fa, dal suo profilo Instagram, la Grimaldi ha voluto esprimere il suo sostegno a Imma con un post in cui accanto alla foto della donna ha vergato questa breve didascalia: “Come fa il mare prima della tempesta. Di forza e purezza che nessuno è in grado di arginare. Ed io non permetterò a nessuno di arginare il mio mare” ha scritto Eva, ricordando a Imma che lei sarà sempre al suo fianco e poi taggando i profili di Alfonso Signorini, del Grande Fratello VIP e della compagna sottolineando come il suo post si riferisca proprio alla querelle nata con le parole di Licia Nunez…



