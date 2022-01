Imma Battaglia, la moglie di Eva Grimaldi/ Un incontro che le ha cambiato la vita

Eva Grimaldi ha trovato la serenità sentimentale ormai da qualche anno grazie a Imma Battaglia, diventata sua moglie nel 2019. La donna è entrata nella sua vita in uno dei periodi più difficili nella vita dell’attrice, che aveva da poco concluso il suo matrimonio con Fabrizio Ambrosio, evento che ha provocato in lei un dolore fortissimo e l’aveva portata a diventare dipendente dall’alcool.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, il loro amore "Il bacio più bello della mia vita"/ "Lei mi ha salvato!"

La relazione con l’attività LGBT è stata la prima con una persona del suo stesso sesso per l’ex di Gabriel Garko, ma le ha permesso di provare emozioni che non aveva mai provato prima. Ed è per questo che le due non hanno esitato a suggellare questo amore con le nozze.

Imma Battaglia è il grande amore di Eva Grimaldi: chi è

Imma Battaglia (all’anagrafe Immacolata Battaglia) è nata a Portici, in provincia di Napoli il 28 marzo del 1960 e si è laureata all’Università degli Studi di Napoli Federico II in Matematica. Sin da ragazza non ha esitato a dichiarare la sua omosessualità ed è così diventata presidente di un circolo omosessuale. A inizio anni ’90 ha potuto farsi conoscere anche dall’opinione pubblica per una scelta che in quel periodo poteva sembrare coraggiosa: è stata lei, infatti, insieme a Vladimir Luxuria a organizzare il primo Gay Pride in Italia.

Nel 2001 è lei l’ideatrice de Gay Village, un autentico punto di riferimento per la comunità gay romana. Nel suo curriculum non manca anche un’esperienza in politica, datata 2009, anno in cui, su spinta di Nichi Vendola, si candida alle elezioni europee nelle liste di Sinistra e Libertà. Pur non essendo riuscita ad entrare a far parte del Parlamento Europeo, lei non si dà per vinta ed è una delle candidate alle Elezioni Regionali del Lazio nella Lista Civica a sostegno della candidatura alla Presidenza di Nicola Zingaretti,

