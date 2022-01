Imma Battaglia moglie di Eva Grimaldi/ Al GF VIP confessa:”Lei mi ha salvato. Non amo le donne amo solo lei”

Eva Grimaldi e l’amore per Imma Battaglia: “Mi ha dato sicurezza”

Nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip 2021, Eva Grimaldi ha parlato spesso del suo rapporto con Imma Battaglia e del suo orientamento sessuale. Imma ha rappresentato per lei la prima ed unica donna dopo le numerose delusioni d’amore da parte di uomini. “Io sono lesbica perché ho sposato una donna, però a me piace Imma, non mi piacciono le donne in generale”, ha voluto chiarire l’attrice. Di Imma, ha detto, si è innamorata della persona: “Lei mi ha salvato, mi ha dato sicurezza. Faccio l’amore con lei, ma è stata la mia prima volta”. All’età di 50 anni è arrivata a chiedersi: “ma a me piacciono le donne e sono lesbica e lo scopro a 50 anni, quindi ho sbagliato tutto nella mia vita?”. Da quando poi è entrata Imma nella sua vita ha compreso di essere lei la persona che stava aspettando da anni.

Imma Battaglia attacca Katia Ricciarelli "Credo abbia pregiudizi per orientamento di Eva"/ "Mi aspettavo..."

Imma Battaglia difende la moglie Eva e accusa Katia Ricciarelli

Imma Battaglia, nota attivista e moglie di Eva Grimaldi, sta seguendo da vicino le dinamiche del Grande Fratello Vip che vedono protagonista l’attrice, e su qualcuna non ha potuto non storcere il naso. In modo particolare i modi di fare di Katia Ricciarelli nei confronti di Eva non le sarebbero andati particolarmente giù e per questo, dopo essersi espressa in passato via social, di recente è tornata nuovamente sulla questione legata alla discussione tra la cantante lirica e la moglie nel corso di un suo intervento a Casa Chi. Dall’esterno, Imma ha avuto modo di assistere al comportamento di Eva nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip: “All’inizio l’ho vista in difficoltà, adesso inizia a star bene e a divertirsi”.

Valeria Marini, Eva Grimaldi russa?/ "Sembra di stare in una jungla!", e rivela che..

Imma Battaglia non ha negato di sentire la sua mancanza ma al tempo stesso non intende certamente farne un dramma. Più dura, invece, la sua presa di posizione contro Katia Ricciarelli e l’atteggiamento avuto nei confronti della moglie e che potrebbe divenire oggetto di discussione nel corso della nuova puntata del GF Vip: “Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non, anche il tono. Sì, il Grande Fratello è trash e volgare, ma se un uomo fosse stato al posto della Ricciarelli e avesse utilizzato questo tipo di espressioni verso una donna concorrente, io sono certa che probabilmente sarebbe stato poi espulso”.

Eva Grimaldi attacca Valeria Marini/ "Non lavare i piatti, ma almeno sparecchia!"

Imma Battaglia non ha nascosto la sua delusione per la mancanza di provvedimenti da parte del Grande Fratello Vip in merito all’atteggiamento di Katia nei confronti della moglie Eva: “Quando la violenza arriva da un’altra donna non deve passare inosservata. Sono convinta ci sia anche un po’ di omofobia interiorizzata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA