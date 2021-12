Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ Le accuse dell’ex Licia Nunez e la gelosia

Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi, la quale da questa sera sarà concorrente al Grande Fratello VIP 2021. Le due si sono sposate da qualche anno, hanno dato l’annuncio delle loro nozze di fronte a milioni di italiani nell’edizione del 2017 dell‘Isola dei Famosi. Emma Battaglia, prima di sposare Eva Grimaldi, era impegnata con l’attrice Licia Nunez. Proprio la Nunez, dopo la rottura, aveva mosso pesanti accuse nei confronti della sua ex fidanzata, che a suo dire l’avrebbe tradita quando stavano ancora insieme.

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, tuttavia, hanno sempre smentito quest’insinuazione, benché si siano incontrate per la prima volta nel 2010, grazie ad alcune amicizie comuni. In quel periodo la Grimaldi stava attraversando un momento personale molto complicato, perché era appena uscita dal matrimonio con il suo ex marito Fabrizio Ambroso.

Imma Battaglia in ansia per l’avventura di Eva Grimaldi al GF?

Se da una parte Eva Grimaldi non vede l’ora di iniziare la sua avventura al Grande Fratello VIP, dall’altra Imma Battaglia è alle prese con la sua gelosia. “Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”, ha raccontato la gieffina in un’intervista rilasciata al magazine Chi. “Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida – ha raccontato l’attrice, che non teme le dinamiche reality e la gelosia della sua dolce metà –. Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società”.

