Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ “L’ho aiutata a togliersi le ciglia finte”

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si sono sposate il 19 maggio 2019, ma le due donne sono legate dal 2012. La loro relazione è finita sotto i riflettori nel 2017, quando Eva Grimaldi ha fatto coming out durante L’Isola dei Famosi. “Ci siamo conosciute nel settembre 2010, tramite amici comuni. Ci sono stati grandi corteggiamenti e lunghi tempi di conoscenza… Ma ripeto, noi usciamo per Roma insieme da anni, non ci siamo mai nascoste, solo che la nostra relazione affettiva l’abbiamo sempre vissuta nel privato”, ha raccontato all’epoca Imma a Vanity Fair. La Battaglia, abituata a stare al centro dell’attenzione per questioni politiche, ha fatto fatica ad accettare l’invadenza nella sua vita privata, ma ha sempre sostenuto Eva e la sua partecipazione al reality che ha reso nota la loro relazione: “Il gesto di Eva non è solo affettivo, ma per come la vedo io ha pure una valenza politica e femminista: una donna coraggiosa che riparte da zero, scrollandosi di dosso etichette e stereotipi”.

Imma Battaglia: “Eva ha pagato gli anni Ottanta e la sua incredibile bellezza…”

Sempre a Vanity Fair, Imma Battaglia ha rivelato che la moglie ha fatto fatica a togliersi di dosso l’immagine di donna fatale che per tanto tempo le è stata cucita addosso: “Eva ha pagato gli anni Ottanta e la sua incredibile bellezza… io l’ho aiutata a togliersi le ciglia finte: ha cominciato ad uscire serenamente senza truccarsi solo da quando conosce me, una riconquista personale davvero importante”. Lo scorso ottobre, dopo il coming out di Gabriel Garko, Imma Battaglia è stata intervista dal Corriere della Sera a cui ha confessato di non aver mai saputo nulla della sua omosessualità dell’attore: “Eva è stata così riservata su questa storia che neanche io sapevo che Gabriel Garko, suo ex compagno, era gay e la loro era una relazione non consumata”. Nonostante la fine della loro relazione, durata quasi 8 anni, Gabriel Garko ed Eva Grimaldi sono rimasti in ottimi rapporti e l’amicizia si è allargata anche a Imma Battaglia: “Ormai è anche mio amico, ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole”, ha detto parlando dell’attore.



