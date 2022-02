Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ Sempre più unite: “Ti sposerei ancora”

Imma Battaglia è la moglie della famosa attrice Eva Grimaldi. Le due sono legate da dodici anni e nel 2019 hanno finalmente coronato il loro amore unendosi con rito civile. A due anni dalla celebrazione, l’attivista e l’attrice sono innamorate più che mai. Recentemente la Grimaldi ha preso parte al Grande Fratello VIP, dove è rimasta per alcune settimane lasciando Imma Battaglia in preda ad un pizzico di sana gelosia e nostalgia. Da quando Eva Grimaldi è tornata a casa, avendo concluso il suo percorso al GF VIP, la sua dolce metà ha ritrovato il sorriso.

L’intesa è massima tra l’attivista e la showgirl, come dimostrano alcuni gesti romantici che entrambe si riservano quotidianamente l’una nei confronti dell’altra. Come quando nella data dei due anni di anniversario Imma aveva postato uno splendido post con scritto: “Oggi come due anni fa sei l’amore, la forza, la gioia, la donna della mia vita!”. “Amore mio, unico della mia vita, oggi è il nostro secondo anniversario e ti amo più di ogni altra cosa al mondo“, aveva invece scritto l’attrice.

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sempre più innamorate

Come dicevamo, Eva Grimaldi ha partecipato al Grande Fratello VIP quest’anno. E’ entrata nella casa a dicembre ed è uscita dopo appena un mese. Prima di essere eliminata, Eva aveva ricevuto l’ennesima dedica speciale da parte della sua compagna, sempre sua prima tifosa: “Tu non puoi capire quanto ti amo. Chi ti trova, trova un tesoro. Tu mi hai riempito il cuore. Sei la luce, mi riempi di luce. Io ti voglio sposare mille volte ogni giorno”. “Eva è stata la luce per me. Eva mi dà il senso della vita“, aveva poi aggiunto commossa l’attivista, prima di riabbracciare la compagna.

