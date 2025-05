Paola Caruso ha fatto breccia nel cuore degli appassionati con una delle peculiarità più semplici e al contempo rare; la spontaneità. Briosa nonostante il dolore che spesso è entrato di prepotenza nella sua vita, sorridente a dispetto dei momenti difficili; non a caso, tutti l’abbiamo conosciuta nei panni di ‘Bonas’ ad Avanti un altro dove proprio la sua ilarità è stata l’arma in più. C’è tanto però nel suo percorso di vita, in particolare colpì qualche tempo fa la storia della sua mamma biologica, Imma Meleca, ritrovata dopo anni grazie al test del Dna.

La storia della mamma biologica di Paola Caruso è ancora oggi oggetto di curiosità; ingannata dalla famiglia sulle reali sorti della piccola. La convinsero del decesso della figlia quando in realtà – come racconta la pagina ufficiale di Mediaset Infinity – l’obiettivo era quello di non portare alla luce la sua storia d’amore segreta con un noto calciatore. Come anticipato, dopo anni c’è stato il grande incontro; una storia quasi da romanzo, da film. Paola Caruso ha ritrovato la mamma biologica, Iamma Meleca, ma costruire un rapporto non è stato facile.

Paola Caruso e il rapporto con la mamma biologica Imma Meleca: “Ha sbagliato, ma siamo esseri umani…”

E’ stato necessario il tempo, la comprensione e le riflessioni prima che Paola Caruso riuscisse a comprendere la storia della sua mamma biologica, Imma Meleca. “All’inizio ero sconcertata, titubante e diffidente, anche arrabbiata successivamente; alla fine l’ho perdonata, secondo me è l’atto più grande d’amore che si possa fare per se stessi ed altre persone”. Parlava così l’ex ‘Bonas’ a Verissimo: “Ho capito la sua scelta, ho accettato quella che è stata la mia vita, la mia storia. Ogni esperienza di vita, il bagaglio esistenziale, ti porta ad essere la persona che sei; io, con tutti i miei difetti anche per le problematiche che ho avuto, sono contenta della persona e mamma che sono”.

Paola Caruso ha perdonato la mamma biologica Imma Meleca, ha capito cosa si celava dietro quel percorso di vita e, come da lei stessa asserito proprio a Verissimo, ha compreso l’importanza di costruire un futuro felice piuttosto che rimuginare sul passato: “L’ho perdonata perchè non voleva, tutti sbagliamo; siamo esseri umani…”.