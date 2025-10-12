Paola Caruso racconta il commovente riavvicinamento con la mamma biologica Imma Meleca: “È stato mio figlio Michele a volere che ci ritrovassimo”.

Tra le numerose avventure di Paola Caruso, c’è stato anche l’emozionante incontro con la sua mamma biologica Imma Meleca, conosciuta quando aveva trent’anni dopo essere stata adottata da piccola da Wanda, sua madre. A spingerla a ritrovarla è stato proprio suo figlio: “Mi chiedeva continuamente dove fosse nonna Imma. Ora siamo tutti una grande famiglia“, ha spiegato la showgirl.

“Mia nonna biologica era un capo, una donna molto forte che si imponeva di continuo sulla sua famiglia. Il contesto era quello di una Calabria di quarant’anni fa“, continua Paola Caruso, che spiega la storia dietro alla sua nascita. Imma Meleca rimase incinta a soli 17 anni in un contesto non facile in Calabria dove la nonna non voleva nascesse, e quando è venuta al mondo sua madre naturale non è riuscita nemmeno a vederla.

Paola Caruso e il riavvicinamento a mamma Imma Meleca: “Merito di mio figlio“

Nel corso degli anni Paola Caruso si è fatta tante domande. Nonostante i genitori adottivi non le avessero mai confessato la verità sull’adozione, lei sapeva di non essere loro figlia. Il motivo? Si guardava allo specchio e sentiva di non somigliare a nessuno di loro. “Io ero magra, alta e bionda. Loro erano mori e tutti i parenti lo erano, è come se me lo sentissi. Un istinto naturale“. Poi continua, spiegando le emozioni di aver rivisto per la prima volta la mamma Imma Meleca: “È un’emozione che non si può spiegare, avevo partorito da due mesi, dentro di me c’era tutto un insieme di emozioni forti“.

Eppure, non tutto è andato liscio. Paola Caruso ha spiegato che in quel periodo suo figlio era appena nato e per via di alcuni problemi personali aveva allontanato di nuovo la sua mamma biologica. Fortunatamente, dopo qualche tempo il figlio Michele ha chiesto di rivedere sua nonna e finalmente si sono riavvicinate: “Poi l’anno scorso è stato proprio mio figlio a chiedermi dove fosse nonna Imma, mi ha detto che gli mancava, voleva che andassimo in vacanza tutti insieme“, spiega, “Da lì è ripartito tutto, è stato semplice come respirare. A volte ci vuole solo il momento giusto affinché le cose avvengano, ora siamo tutti una grande famiglia“.