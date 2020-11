Imma Meleca è la madre biologica di Paola Caruso. L’abbiamo conosciuta in tv e l’abbiamo vista proprio tra le braccia della figlia dopo che Barbara d’Urso si è interessata alla loro storia tanto da rimetterle insieme permettere loro di godere di un lieto fine che, però, non è stato quello che tutti sognavano o che, magari, solo la showgirl calabrese sognava. Ma cosa è successo? A quanto pare tra Paola Caruso e la signora Imma è già tutto cambiato perché quest’ultima si sarebbe avvicinata alla figlia solo per interessi economici e appena la calabrese lo ha capito, ha deciso di allentare un po’ i ponti con lei sottolineando che la sua unica mamma è Wanda, colei che l’ha cresciuta. Ma chi è Imma Meleca?

Imma Meleca, madre biologica Paola Caruso, che fine ha fatto?

La donna, molto somigliante alla figlia Paola Caruso, ha dato alla luce la figlia nel 1985 dopo una relazione co un calciatore del Catanzaro, che non ha mai saputo della gravidanza e della nascita della bambina. Al momento del parto, la madre di Imma le comunica che la bambina è nata morta ma, in realtà, gliela portò via per darla in adozione. Da allora non ne ha mai più saputo niente fino a quando non ha riconosciuto proprio in Paola Caruso la sua bambina tanto da cercarla contattando Barbara d’Urso e la sua redazione. Imma Meleca ha altri due figli e ha una vita tutta sua e, a quanto pare, tutto questo alla fine ha avuto precedenza sulla bella calabrese che se ne farà comunque una ragione, come ha già fatto sapere. Siamo sicuri che avrà modo di rispondere alle parole della figlia.



