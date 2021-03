Imma Meleca, madre biologica Paola Caruso/ Silenzio dopo l’attacco della figlia:”il suo non era amore puro”

Imma Meleca, la madre biologica di Paola Caruso, si è fatta conoscere dal pubblico partecipando insieme all’ex Bonas di Avanti un altro alle trasmissioni di Barbara D’Urso che ha aiutato Paola a ritrovare la madre biologica con cui ha avuto un incontro davanti alle telecamere. Dopo le emozioni vissute insieme, qualcosa, tra Paola Caruso e la signora Imma Meleca pare si sia rotto. A raccontarlo è stata la stessa Paola che, in un’intervista rilasciata a novembre 2020 al settimanale Di Più, ha parlato dell’allontanamento con la madre biologica. “Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli”, sono state le parole di Paola Caruso che oggi, domenica 28 marzo, sarà ospite della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso per presentare il nuovo fidanzato, il pugile Dario Socci.

IL SILENZIO DI IMMA MELECA: NUOVE DICHIARAZIONI DI PAOLA CARUSO?

Imma Meleca, dopo essere stata ospite diverse volte dei programmi di Barbara D’Urso insieme a Paola Caruso, non ha replicato alle dichiarazioni della showgirl che, al settimanale Di Più, ha spiegato di essere stata felice di averla conosciuta ribadendo, però, di considerare la mamma adottiva la sua vera madre. “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda“. La showgirl, nel frattempo, sta andando avanti con la sua vita. Oltre a lavorare, sta crescendo il suo bambino, il piccolo Michele che ha compiuto due anni lo scorso 2 marzo. La showgirl, inoltre, ha anche riaperto le porte del suo cuore all’amore accando a Dario Socci. Nel salotto di Live – Non è la D’Urso, oltre a presentare il fidanzato al pubblico, tornerà a parlare anche del rapporto con la madre biologica?

