Imma Pirone: “recito in un Posto al sole e faccio le pulizie”/ “Non mi vergogno…”

Imma Pirone, attrice di Un posto al sole, ai microfoni de Il Mattino, racconta la sua doppia vita. Nella sopa opera di Raitre interpreta Clara, una cameriera che seduce Gabriele Palladini. Un ruolo che Imma sente profondamente suo perchè nella vita vera alterna il lavoro sul set a quello di donna delle pulizie. 32 anni, originaria di Torre del Greco, Imma Pirone appartiene ad una famiglia umile formata da sette figli. «Siamo sette figli – racconta ai microfoni de Il Mattino – sei ragazze e un ragazzo. Abbiamo sempre vissuto in povertà ma con dignità. Mio padre e mia madre, pulendo le scale nei condomini, hanno portato avanti la famiglia. Con fatica, chiaramente. Ma ci hanno insegnato a non mollare. Quando mio padre si è ammalato e poi è mancato, nove anni fa, ci siamo messi tutti insieme ad aiutare». Prima di dedicarsi alla recitazione, Imma Pirone ha studiato per anni danza che ha poi dovuto abbandonare perchè i genitori non riuscivano a pagare la retta. Forte, determinata e coraggiosa, però, la Pirone non si è mai arresa e, dopo il diploma e i primi lavori come modella. Nel 2010 arriva a Miss Italia arrivando in finale, ma poco prima della serata, il padre muore e per Imma arriva l’ennesimo colpo.

IMMA PIRONE: “MENTRE FACCIO LE PULIZIE, MI CHIEDONO SELFIE E AUTOGRAFI”

Dopo la morte del padre, l’impresa di pulizie di famiglia viene gestita unicamente dalla mamma di Imma Pirone la quale, pur continuando a studiare recitazione e a lavorare nel mondo dello spettacolo, aiuta la madre nelle pulizie di appartamente e condomini. «È una piccola impresa di pulizie – dice – a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca, soprattutto man mano che passano gli anni, e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire. Non mi vergogno. Anzi, lo faccio a testa alta. È un lavoro umile e dignitoso». Per Imma Pirone arrivano così i primi ruoli importanti fino alla grande occasione che le offre la produzione di Un posto al sole. Grazie alla soap opera, l’attrice diventa molto popolare ed oggi, mentre fa le pulizie, capita spesso che le chiedano selfie e autografi. «Molti in verità – dice – conoscono già la storia della mia famiglia e mi seguono da anni, nei vari progressi. Sono tutti contenti dei successi e sono anche contenti di vederci ancora così uniti in famiglia. Io ho tanti sogni ma la testa è ben salda sulla testa. Vivo con mia madre e mia sorella a Ercolano, mi sento torrese per Dna e sangue, sogno il cinema, la recitazione, sono pronta a qualunque sacrificio ma la mia famiglia non la mollo», racconta ancora Imma che continua a percorrere la propria strada senza montarsi la testa.

