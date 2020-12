Imma Polese, figlia Don Antonio Polese/ “Ho perso mia madre Rita Greco per il Covid”

Imma Polese è la figlia dell’amato Don Antonio, quello che tutti conoscono come il Boss delle Cerimonie per via del successo ottenuto dal programma di Real Time e per quello che ha saputo costruire dentro e fuori la Sonrisa, la sua reggia. Proprio quando il Boss è morto è toccato ad Imma Polese prendere le redini de suo programma e, soprattutto, dell’azienda di famiglia riuscendo a ritagliarsi uno spazio tutto suo per via della sua semplicità e della sua sensibilità. Spesso l’abbiamo vista commossa per i suoi sposi o per i suoi clienti e molte altre volte parlando della sua famiglia e del suo adorato marito Matteo Giordano, con il quale è sposata ormai da 30 anni.

Imma Polese ha perso tanto a causa del Covid

In questi mesi ha dovuto fare i conti con il Covid 19 e non solo perché è stata colpita direttamente insieme al marito Matteo Giordano, ricoverato per un mese sul finire dell’estate, ma anche per via degli affari. Secondo alcune indiscrezioni la tenuta di Imma Polese ha perso oltre 350 eventi in questo anno complicato e non è dette che le cose non peggiorino nei prossimi mesi. Ma chi è Imma Polese? Non è solo la figlia di Antonio Polese ma anche dell’amata Rita Greco, moglie del Boss, che per un certo periodo si è resa protagonista di un programma di ricette su Real Time.

La donna 80enne è morta dopo aver contratto il Covid e dopo un ricovero al Cotugno di Napoli: “Quello che ti manca quando si è malati di Covid sono proprio gli affetti, il contatto. – ha detto il marito a Maurizio Costanzo – Quando rientro a casa sono abituato a dare un bacio a mia figlia prima di dormire. Il non poterlo fare il quei momenti è stato bruttissimo”.



