Imma Polese/ Una star della tv dopo aver raccolto il testimone del padre Don Antonio

Imma Polese è ormai una star della tv, soprattutto da quando ha raccolto il testimone del padre, Don Antonio Polese. Il suo Il Castello delle Cerimonie ha preso il posto del precedente programma paterno, Il Boss delle Cerimonie, e sembra proprio che la popolarità della famiglia sia destinata a non scemare. Imma Polese sarà inoltre una delle protagoniste che vedremo su Seconda Vita nel pomeriggio di Real Time di oggi, sabato 9 maggio 2020. In questa particolare occasione conosceremo da vicino Donna Imma, sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. A volte coincidono, come dimostra la presenza dell’intero ‘clan’ nel programma. Una cornice resa possibile anche grazie alla presenza dei fedelissimi collaboratori Ferdinando e Davide, così come della troupe che si muove nel dietro le quinte. Intanto Donna Imma ha già iniziato il countdown e non vede l’ora di riaprire il Castello per accogliere gli innamorati che sceglieranno il suo regno per celebrare il loro matrimonio. Riguardo al padre Antonio, scomparso ormai quattro anni fa, Donna Imma ha rivelato a Gabriele Parpiglia che era “Molto rigido, ciò nonostante è sempre stato un papà molto affettuoso. […] In suo onore noi dovevamo mantenere alto il nome del castello”.

Imma Polese, il Castello delle Cerimonie chiuso

Imma Polese ha dovuto chiudere le porte del suo Castello delle Cerimonie: la quarantena non ha risparmiato nessuno e forse si è abbattuta con maggiore durezza sulle attività che prevedono afflussi importanti. Il Grand Hotel La Sonrisa si è ritrovato immerso in un silenzio surreale, uno di quelli che colpiscono dritto al cuore. E non solo per la chiusura forzata, spiega Donna Imma a Metropolis Web: “Oltre a non poter vivere la felicità degli sposi, abbiamo lasciato a casa 100 stagionali che, il 24 aprile, avremmo dovuto assumere come ogni anno“. A quanto pare le 250 cerimonie circa che si sarebbero dovute celebrare quest’anno sono state tutte rinviate al 2021. “Una tristezza infinita, il cuore è spezzato“, ha aggiunto. Intanto Donna Imma è già sbarcata su Instagram, dove condivide pensieri del presente e qualche scatto del passato. In uno in particolare la vediamo con un giovanissimo Don Antonio Polese: “Non c’è un momento più adatto per sfogliare l’album dei ricordi più belli e sorridere anche un po’ per quelli“.

