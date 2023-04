Imma Tataranni 2/ Anticipazioni replica 11 aprile: Pietro sconvolto, un incendio…

Imma Tataranni, anticipazioni replica 11 aprile

Martedì 11 aprile, in prima serata su Raiuno, in attesa dei nuovi episodi, torna in onda Imma Tataranni con la replica della puntata della seconda stagione dal titolo “Dai sassi alle stelle”. Come in ogni puntata, anche in quella in onda questa sera, Imma dovrà occuparsi di un caso di cronaca che sconvolge la città. Al Centro di Geodesia di Matera viene ritrovato il corpo senza vita della scienziata Marta Ventura, amica di Diana. Sul luogo del delitto arriva così Imma accompagnata dalla Bartolini, il nuovo rinforzo della Procura.

La Tataranni comincia ad indagare non escludendo alcuna pista. Imma, infatti, prova a scovare anche nel passato della scienziata, ma la verità verrà a galla solo per una scoperta casuale di Diana che sconvolgerà tutta la Procura. Diana, infatti, non riuscirà a credere alla propria scoperta e, in Procura, la verità porterà a galla diversi malumori. A crearli, però, sono anche alcuni sospetti sulle vite private dei dipendenti.

I sospetti di Imma e la fine del sogno di Pietro

Nel corso della puntata di Imma Tataranni 2 in onda questa sera, Calogiuri, con i suoi movimenti, scatena alcuni dubbi in Imma la quale comincia a pensare che tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini. Furiosa e sicura che i suoi sospetti siano concreti, la Tataranni fa una paternale a Calogiuri il quale non può fare altro che ascoltare il rimprovero del suo capo. Nel frattempo, Samuel torna a Matera per Valentina e scopre che la ragazza è ancora corteggiata da Gabriele.

Nella vita privata di Imma, invece, tutto finalmente sembra procedere nel verso giusto. Pietro ha finalmente realizzato il suo sogno e durante la festa per l’inaugurazione, la Tataranni può finalmente godersi una serata di totale relax., Purtroppo, però, la serenità dura poco perchè Pietro si ritrova improvvisamente a vivere un incubo quando il locale viene totalmente distrutto dalle fiamme.

