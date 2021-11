Imma Tataranni 2/ Diretta e anticipazioni 2 novembre: Una sparatoria al Lamione

Imma Tataranni 2, diretta seconda puntata: commento live

Andra in onda questa sera la seconda puntata della nuova stagione di Imma Tataranni 2 con un episodio intitolato Via del riscatto in cui Pietro ha deciso di mostrare a Imma il Lamione, il locale di famiglia a cui tiene in cui vuole aprire un club jazz. La loro serata però si trasforma in una sparatoria a cielo aperto, i due infatti, sentono degli improvvisi colpi di pistola e notano una donna allontanarsi correndo da Palazzo Sinagra.

Location Imma Tataranni 2: dov'è ambientata/ Matera e non solo: "effetto Montalbano"?

Il giorno dopo la serata Emma Tataranni scopre il cadavere di Luciano Ribba, un agente immobiliare. Imma sarà aiutata da Calogiuri che però è distratto da Jessica che cerca di portarlo sempre più vicino a sé. Pietro intanto è sempre più impegnato con i lavori del locale e Valentina frequenta Gabriele Vitali, figlio del procuratore capo. (Agg. Adriana Lavecchia).

Imma Tataranni 2/ Anticipazioni prima puntata 26 ottobre: nuove indagini a Matera

Imma Tataranni 2, anticipazioni seconda puntata

Questa sera, martedì 2 novembre, su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con “Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore”. La serie, diretta da Francesco Amato, è liberamente tratto dai romanzi di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi”. La prima puntata di “Imma Tataranni 2”, trasmessa settimana scorsa, ha riconfermato il successo della fiction con Vanessa Scalera: 5.235.000 telespettatori pari al 24.7% di share. “È una fiction che piace perché è scritta bene: Imma è una donna determinata, ma che ha le sue debolezze”, ha detto Massimiliano Gallo, che interpreta il marito Pietro, come riporta il Corriere della Sera. Dopo i primi quattro episodi (i prossimi sono in programma lunedì 8 e martedì 9 novembre sempre su Rai 1), altre quattro prime serate sono già previste nel 2022.

Imma Tataranni/ Ultima puntata 27 ottobre: il bacio con Ippazio, scoppia l'amore

La seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

In Imma Tataranni 2 (Vanessa Scalera) deve gestire le aspirazioni artistiche del marito Pietro (Massimiliano Gallo), le infatuazioni della figlia adolescente Valentina (Alice Azzariti), combattere l’attrazione per il giovane maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), e scontrarsi come sempre con il procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso). Ricordiamo, infatti, che nella prima stagione, Imma ha avuto un leggero cedimento con Calogiuri. I due si sono scambiati un bacio appassionato, ma Imma ha voluto subito mettere in chiaro che si è trattato di un errore e ha involontariamente spinto il maresciallo tra le braccia della collega Jessica (Ester Pantano). È davvero tutto finito tra di loro?

Imma Tataranni 2, trama episodio “Via del riscatto”

Vediamo le anticipazioni della seconda puntata di “Imma Tataranni 2” dal titolo “Via del riscatto”. La sera di Halloween Pietro (Massimiliano Gallo) porta Imma a vedere il lamione di famiglia dove vuol aprire il locale jazz. Il marito, infatti, vuole lasciare il suo lavoro di tecnico informatico in Regione per dedicarsi alla sua passione per la musica. In quel momento due colpi di pistola rimbombano nell’aria. Poco dopo Imma e Pietro s’imbattono in una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio. Per riuscire a risolvere l’indagine, Imma Tataranni deve destreggiarsi tra storie di fantasmi, ex amanti ed ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi. Al suo fianco ci sarà come sempre Calogiuri, un po’ distratto dalla nascente relazione con Jessica. Come se non bastasse, Valentina viene arrestata insieme al figlio di Vitali al termine di una manifestazione di protesta. Imma riuscirà a risolvere il caso, ma la verità le lascerà addosso un senso di amarezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA