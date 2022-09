Imma Tataranni 2, dove siamo rimasti?/ La vicinanza di Imma a Calogiuri…

Imma Tataranni 2, la vicinanza di Imma a Calogiuri insospettisce Pietro: dove eravamo rimasti nella prima stagione?

Questa sera debutta Imma Tataranni 2. Saranno quattro le puntate che andranno in onda e che andranno a completare la prima parte ad un anno di distanza dalla messa in onda. Nel finale di stagione come avevamo lasciati i personaggi? Nella quarta puntata conclusiva della prima parte della serie Imma Tataranni, avevamo lasciato Imma alle prese con l’indagine sul furto avvenuto a casa di amica della suocera. Un’indagine a dir poco intricata poiché, mentre il bottino del furto ricompariva misteriosamente, un uomo veniva trovato ammazzato. Sul fronte privato, Imma Tataranni si trovava in una situazione complicata perché impegnata ad affrontare una crisi di coppia col marito Pietro che l’ha portata a mentirgli spudoratamente mentre era fuori col fidato collaboratore Ippazio Calogiuri.

Imma Tataranni 2, cosa succederà nei nuovi episodi di oggi?

Oggi 27 settembre riparte in prima serata la serie di successo Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nel primo episodio intitolato “Il peso dell’anima” assisteremo ad un colpo di scena. Pietro, il marito di Imma, riceverà sul suo cellulare delle foto che mostrano la moglie in atteggiamenti troppo intimi con Ippazio Calogiuri. Uno scatto sembra immortalare un bacio tra i due. Pietro appare indignato, ma in realtà la Tataranni e Calogiuri si trovavano in compagnia del pentito Giulio Bruno.

L’intento della pm è quello di incastrare Saverio Romaniello, un uomo che ha dei contatti molto stretti con la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca. Da un lato Imma sarà impegnata con un caso molto complesso, dall’altro dovrà fronteggiare la reazione di Pietro, che si sente tradito dalla sua amata. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice Vanessa Scalera ha chiarito che tra Imma Tataranni e Calogiuri non ci sarà nessuna relazione: “Sia chiaro, tra i due non è successo niente di fisico e dubito che succederà. Ma Calogiuri resta il suo punto debole, la smagliatura nella sua corazza”, ha chiarito.

