Imma Tataranni 2 si farà/ La Rai annuncia l’inizio delle riprese per il 2021

Imma Tataranni 2 si farà, non ci sono dubbi. Tornano d’attualità le domande sulla seconda stagione della fiction con Vanessa Scalera protagonista, visto che oggi su Rai 1 va in onda in replica il finale della prima. Si tratta dunque di un ritorno alle riprese non molto dopo la prima volta, considerando anche che l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha rallentato un po’ il tutto. La serie ha ottenuto grande successo di pubblico e anche la critica ha riconosciuto i suoi meriti, soprattutto alla protagonista che ha vinto il Premio Flaiano come miglior interprete femminile. Vanessa Scalera si è lanciata definitivamente in televisione con questa serie tv di Francesco Amato, dopo essersi fatta conoscere soprattutto per quanto fatto in teatro.

Imma Tataranni 2 si farà, quando le riprese?

Quando inizieranno le riprese di Imma Tataranni 2? Si era parlato di settembre 2020 come momento propizio per tornare sul set, se non fosse che il mondo della televisione si è dovuto confrontare, come tutti d’altronde, con i problemi portati dal Covid-19 e dall’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo. Al momento si parla di gennaio 2021 come data di inizio lavorazione anche se i recenti dpcm del Governo creano preoccupazione e fanno temere ulteriori slittamenti. La speranza è comunque di poter lavorare in tutta serenità al fine che la fiction possa andare in onda alla fine del prossimo anno sempre su Rai 1 in chiaro. Anche quest’ultimo particolare è già stato confermato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA