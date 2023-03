Imma Tataranni 3/ Quando va in onda, anticipazioni, numero puntate

Imma Tataranni 3, quando va in onda e numero puntate

Imma Tataranni 3 è già stato confermato. La terza stagione della fiction con Vanessa Scalera è attualmente in lavorazione con le riprese che si stanno effettuando a Matera. Come annunciato dal sindaco della città, Domenico Bennardi, notizia riportata anche dall’Ansa, la troupe sarà presente da metà marzo e almeno fino alla fine di aprile. Varie le location scelte per le riprese delle puntate, che porteranno negli schermi del pubblico di Rai 1 le immagini di alcuni dei panorami più belli di Matera, eletta Capitale europea della cultura nel 2019. Tra i punti prescelti per i ciak c’è ci sono sicuramente gli antichi rioni Sassi. Bennardi e l’assessore al cinema, Tiziana D’Oppido, hanno spiegato come la fiction sia diventata un fenomeno di “importanza centrale per la città” che ha favorito la crescita del turismo.

Donnamaria e Fiordelisi: salta l'intervista a Verissimo?/ Spunta il retroscena, ma...

Non c’è ancora una data d’uscita per Imma Tataranni 3 ma dovrebbe debuttare su Rai 1 nel corso del 2024, quindi a due anni di distanza dalla programmazione della seconda stagione. Le puntate saranno una in più rispetto ai precedenti capitoli, quindi ben otto e avranno ciascuno una durata di 100 minuti, sempre secondo quanto scrive l’Ansa.

Edoardo Donnamaria, dopo il GF Vip torna su Radio Zeta/ L'annuncio: "Sono emozionatissimo"

Imma Tataranni 3: dove eravamo rimasti e anticipazioni terza stagione

Imma Tataranni 3 riprenderà da dove si era conclusa la seconda stagione. La protagonista era riuscita a riappacificarsi con il marito Pietro (interpretato da Massimiliano Gallo) e i due avevano superato una crisi che rischiava di far naufragare il loro matrimonio. Felici e contenti quindi? Non proprio. Il finale di stagione ha riservato diversi colpi di scena con il ferimento di Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), il bel carabiniere con il quale il sostituto procuratore ha un’intesa molto forte. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente insieme a Romaniello, e ne è uscito con una spalla ferita. Il secondo, invece, è stato colpito al cuore.

Oriana sbotta al GF Vip: "Scoccata da Nikita!"/ "Lancia colpi bassi e sminuisce le altre ragazze"

Questo episodio potrebbe far vacillare di nuovo il matrimonio di Imma? Non è infatti da escludere che nella terza stagione, la protagonista si trovi ancora tra due fuochi: da un lato la volontà di rinforzare il suo legame con Pietro, dall’altra un’attrazione mai sopita per Calogiuri, che ora rischia anche seriamente la vita (il suo destino è appeso a un filo, date le condizioni in cui riversa dopo l’incidente). Ai problemi sentimentali si affiancheranno quelli professionali: in Imma Tataranni 3, il sostituto procuratore sarà alle prese con nuovi e intricati casi di indagine che la donna risolverà andando spesso contro il suo superiore Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso).











© RIPRODUZIONE RISERVATA