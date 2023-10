Imma Tataranni 3, ultima puntata/ Anticipazioni: una donna muore, Pietro al centro delle indagini

Imma Tataranni 3: anticipazioni ultima puntata 16 ottobre

Lunedì 16 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette l’ultima puntata di Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore. Il finale di stagione della fiction con Vanessa Scalera promette emozioni e grandi colpi di scena. Nelle precedenti puntate, Imma Tataranni si è ritrovata a dover fare i conti con alcune scelte di vita e professionali: da una parte il ritorno a lavoro di Calogiuri l’ha scombussolata facendole pensare a quello che sarebbe potuto accadere con lui e, dall’altra parte, ha dovuto affrontare la partenza della figlia per Napoli, il suo ritorno a Matera con la relativa confessione di non riuscire a portare avanti gli studi e l’allontanamento di Pietro che comincia a dedicarsi alle sue passioni staccandosi sempre di più dalla moglie.

Una situazione particolare che porta Imma ad essere sempre più tesa e nervosa. Nell’ultima puntata, tuttavia, la situazione sarà ancora più grave: al centro di una difficile indagine si ritrova proprio Pietro che potrebbe essere accusato di omicidio.

Imma Tataranni: le anticipazioni dell’episodio Il prezzo della libertà

Nell‘ultima puntata della terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore“, Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene ritrovata senza vita. Dalle prime indagini emerge immediatamente la relazione appena nata tra Sara e Pietro che finisce nel registro degli indagati perché la sera dell’omicidio era nel museo con lei. Essendo direttamente coinvolta, Imma non può indagare sul caso e chiede un periodo di aspettativa. Nonostante sia molto ferita da tutto ciò che emerge, resta accanto al marito e prova comunque ad aiutarlo.

Nel frattempo, Calogiuri continua a portare avanti la sua indagine segreta sul reale mandante dell’attentato contro Romaniello e, dagli elementi raccolti, sembra che sia stato l’imprenditore Cenzino Latronico che, però, è morto vent’anni prima. Imma, intanto, scopre il vero assassino di Sara e riesce a salvare Pietrto.

Come vedere in diretta streaming Imma Tataranni – Sostituto procuratore

L’ultima puntata di Imma Tataranni 3 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. La diretta streaming, invece, può essere seguita su Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione per tutti i dispositivi mobili e dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate.

