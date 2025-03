Mentre in molti sono ancora focalizzati sui risvolti della trama offerti dal secondo episodio, l’hype è già alle stelle per le anticipazioni Imma Tataranni 4 in vista della prossima puntata prevista per il 9 marzo 2025. La protagonista tra riflessioni importanti e nuovi casi da dirimere strettamente legati all’esito delle questioni in corso; fari puntati su Calogiuri e non solo per il rapporto con il sostituto procuratore. Per quest’aspetto, tornati alla quotidianità dopo la notte di passione tenteranno di lasciare al tempo il verdetto sulla realtà dei loro sentimenti.

Nel corso della prossima puntata del 9 marzo 2025 – come raccontano le anticipazioni Imma Tataranni 4 – arriverà finalmente alla conclusione uno dei casi più ostici mai affrontati dai protagonisti. Il latitante Latronico verrà finalmente arrestato; merito alla perseveranza proprio di Calogiuri che dopo settimane di duro lavoro è riuscito finalmente ad arrivare a capo della vicenda mettendo le mani sull’uomo a capo dell’organizzazione criminale.

Un matrimonio non cancella i dubbi… Anticipazioni Imma Tataranni 4, prossima puntata 9 marzo 2025.

Nel frattempo, una notizia inattesa coglierà di sorpresa i protagonisti; nella prossima puntata del 9 marzo 2025 – stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4 – il maresciallo dovrà allontanarsi per un periodo per questioni di sicurezza; lascerà dunque Matera e la questione desterà non poco sconforto in Pietro. Fondamentale sarà il supporto dell’amico e collega, Vasco Parisi, che lo aiuterà non solo a superare tale momento emotivo ma anche a riprendere a pieno regime i suoi impegni più importanti.

Come raccontano le anticipazioni Imma Tataranni 4 per la prossima puntata del 9 marzo 2025 – come sempre in onda su Rai Uno – fari puntati anche sul matrimonio di Filomena. Quest’ultima, a dispetto di quelli che realmente sono i suoi intenti, dovrà lavorare molto su sé stessa al fine di non far trapelare la realtà delle sue emozioni. La reputazione della famiglia è – suo malgrado – una questione che segna un limite alla sua libertà di azione.

Dove e quando vedere la prossima puntata de Imma Tataranni 4

L’appuntamento settimanale con le avvincenti ed emozionanti dinamiche della trama di Imma Tataranni 4 torna la prossima settimana – domenica, 9 marzo 2025 – in prima serata su Rai Uno. La prossima puntata della serie tv giunta al quarto capitolo sarà disponibile anche in streaming e tramite il servizio on demand attraverso la piattaforma RaiPlay.