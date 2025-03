Il futuro del Sostituto Procuratore passa per l’ultima puntata del 16 marzo 2025; le anticipazioni Imma Tataranni 4 per il finale di stagione riguardano la vita della protagoniste e, sullo sfondo, anche le questioni professionali. Come finisce il quarto capitolo? Prima di scoprirlo dovremo ancora attendere qualche giorno ma gli spoiler in merito mettono in evidenza come i dissidi sentimentali della protagonista avranno ampio spazio nel corso dell’ultimo appuntamento.

Le anticipazioni Imma Tataranni 4 per l’ultima puntata del 16 marzo 2025 partono proprio da dove siamo rimasti nel penultimo appuntamento; da una parte la richiesta di divorzio da parte di Pietro, dall’altra il maresciallo Calogiuri costretto a lasciare Matera dopo essere riuscito ad incastrare Latronico. Sullo sfondo la figlia, Valentina, ormai consapevole della relazione extraconiugale della madre e per nulla contenta della situazione. Insomma, un turbinio di emozioni per Imma Tataranni che nel frattempo dovrà mantenere i nervi saldi perchè un nuovo caso spigoloso le viene prontamente sottoposto.

Un caso di suicidio scuote la protagonista… Anticipazioni Imma Tataranni 4, ultima puntata 16 marzo 2025

Un presunto suicidio di una detenuta mette a dura prova l’intuito di Imma Tataranni; una situazione quanto mai controversa, anche per le circostanze del ritrovamento. La protagonista si ritroverà a dirimere un reticolo di indizi e tracce che saranno tutt’altro che chiare dal primo momento. La cosa sconcertante sarà una scoperta sul passato della donna; qualcosa che metterà in evidenza come quel decesso sia tutt’altro che casuale.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni Imma Tataranni per l’ultima puntata del 16 marzo 2025, continua a tenere banco il rapporto tra la protagonista e Pietro. Come raccontato in apertura, il divorzio sembra l’unica strada percorribile; l’uomo è ormai convinto di voler iniziare un nuovo percorso di vita ma un riavvicinamento non è del tutto utopia e potrebbe arricchire di colpi di scena il finale di stagione. Si concludono così le anticipazioni sull’ultima puntata di Imma Tataranni 4; appuntamento alla prossima settimana per scoprire tutto sull’epilogo del quarto capitolo.

