Anticipazioni Imma Tataranni 4, Imma e Pietro sempre più in crisi: interviene la figlia Valentina

Cosa succederà nelle prossime puntate della fiction di Rai1 con protagonista Vanessa Scalera con Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi? La crisi matrimoniale tra la Sostituto Procuratore e il marito Pietro sarà sempre più grave. Da una parte ci sarà la Tataranni che dopo aver passato la notte in un agriturismo con Calogiuri cercherà di capire quali sono i suoi reali sentimenti, cosa provi per il marito e per il maresciallo e soprattutto quale sarà la decisione giusta da prendere. Dall’altra, invece, c’è Pietro ancora profondamente scosso dalla morte della sua amante Sara che troverà conforto nello scrittore Vasco Parisi, scoprendo in lui un compagno per riorganizzare la sua vita senza Imma.

Tuttavia le anticipazioni Imma Tataranni 4 svelano che un ruolo chiave nella crisi tra Imma e Pietro lo avrà anche la loro figlia Valentina, adolescente nelle prime stagioni e ormai ventenne, che tenterà in tutti i modi di aiutare i genitori a risolvere le loro questioni sentimentali. E la giovane attrice che la impersona Alice Azzariti, in un’intervista a Fanpage.it, ha svelato qualcosa in più su come si comporterà il suo personaggio con i suoi genitori: “In una situazione delicata, come quella dei genitori sa come muoversi, lo fa in maniera matura, e questo è il frutto della sua sensibilità, sia nei confronti della madre che del padre.”

Imma Tataranni 4, Alice Azzariti sul rapporto tra Imma e la figlia Valentina: “Ora non ha più il complesso di inferiorità”

Non ha fornito molte anticipazioni Imma Tataranni 4 l’attrice Alice Azzariti nell’intervista a Fanpage.it ma ha spiegato come in queste quattro stagioni si è evoluto il rapporto di madre e figlia, tra Imma Tataranni e Valentina: “Ora non sente più un complesso di inferiorità nei confronti della madre, come raccontato nella terza stagione.” E subito dopo ha aggiunto che ormai Valentina non è più un’adolescente in crisi ma una giovane donna che ha fatto le sue scelte e che spera sempre di non deludere la madre. E crescendo, inoltre, è diventata più matura e sensibile tanto da avere un ruolo determinante nella crisi dei genitori. L’appuntamento con Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore è per ogni domenica in prima serata su Rai1.