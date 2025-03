Questa sera – 16 marzo 2025 – milioni di appassionati saranno sintonizzati su Rai Uno per apprezzare i colpi di scena e le sorprese che certamente faranno da cornice all’ultima puntata ma, in sottofondo, una domanda unisce tutti: Imma Tataranni 5 si farà? Ogni capitolo che si conclude non fa che alimentare le aspettative e le speranze per un eventuale seguito e anche per la fiction firmata Rai Uno è arrivato il momento di scoprire se, dopo la quarta stagione, avremo ancora modo di scoprire nuove storie e risvolti della trama con protagonista Vanessa Scalera.

Proprio l’attrice protagonista, Vanessa Scalera, in una recente intervista per La Repubblica – come riporta TvBlog – pare si sia lasciata sfuggire una considerazione che vale come corposo indizio su se Imma Tataranni 5 si farà: “Non so cosa accadrà nella quinta stagione ma il mio personaggio saprebbe stare benissimo da sola”. Insomma, a dispetto della mancanza di certezze a proposito dell’inizio delle riprese, l’attrice ha analizzato l’ipotetico seguito dando come per scontato che ci sia.

Imma Tataranni 5, le parole del regista: “Si farà? Dipende dal pubblico…”

Altrettanto convincenti in merito all’interrogativo su se Imma Tataranni 5 si farà le parole del regista, Francesco Amato. Come riporta Style, le sue considerazioni passano la palla al seguito ottenuto dal quarto capitolo; potrebbe essere proprio il successo riscosso dal quarto capitolo a dare per certa la realizzazione del quinto capitolo: “Aspetto solo il benestare del pubblico, a me farebbe piacere tornare a girare, è un progetto bellissimo”.

Molto dipenderà anche dal finale di stagione del quarto capitolo; una conclusione aperta potrebbe infatti alimentare le certezze a proposito di se Imma Tataranni 5 si farà. Le anticipazioni sembrano prestare il fianco proprio ad un cerchio non proprio concluso, una speranza che potrebbe presto diventare certezza; il tutto, non prima di aver assaporato l’ultima puntata di quest sera, 16 marzo 2025.

