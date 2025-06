Imma Tataranni 5 si farà: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo stroncano le speranze dei fan: "Ecco perché sarà l'ultima stagione"

Negli ultimi anni la Rai ha prodotto e trasmesso tantissime fiction di successo dallo storico Don Matteo giunto ormai alla quindicesima stagione passando per Che Dio ci aiuti fino al recentissimo Gerri. E tra le fiction di successo c’è sicuramente anche Imma Tataranni Sostituto Procuratore, fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che vede per protagonista Vanessa Scalera insieme ad un cast di primordine con grandi attori come Massimiliano Gallo e Dora Romano ed i giovani volti di Alessio Lapice ed Ester Pantano. Rai1 ha deciso di ritrasmettere a partire da questa sera le repliche di Imma Tataranni 2 ma i tanti affezionati fan puntano al futuro e se Imma Tataranni 5 si farà.

A questa domanda hanno risposto in diverse interviste gli attori protagonisti ed hanno stroncato le speranze dei fan che si aspettavano una lunga serie di stagioni. L’ultimo in ordine di tempo è stato Massimiliano Gallo raggiunto dai colleghi di Super Guida Tv raggiunto alla cerimonia di premiazione dei Nastri D’Argento Grandi Serie 2025. In quell’occasione l’attore che impersona il marito della sostituto procuratore Pietro De Ruggieri rivelando tutti i suoi prossimi impegni ha ammesso che Imma Tataranni 5 si farà ma sarà l’ultima stagione: “Vincenzo Malinconico? Certo che c’è la terza, però giriamo credo a maggio prossimo perché per adesso gireremo l’ultima di Imma Tataranni e poi giriamo la terza.”

“Ecco perché Imma Tataranni 5 sarà l’ultima stagione”: parla Vanessa Scalera

Più incisiva e diretta nei mesi scorsi, invece, era stata l’attrice protagonista Vanessa Scalera che ha spiegato perché Imma Tataranni 5 sarà l’ultima stagione. “Farò la quinta stagione poi basta. Lascerò la serie perché è il momento giusto, anche se Tataranni mi mancherà” ha ammesso l’attrice in un’intervista concessa al Messaggero, parole che non lasciano spazio a dubbi. Durante l’intervista, inoltre, Vanessa Scalera ha ipotizzato anche i motivi dello straordinario successo della sua Imma Tataranni di cui il personaggio si è innamorato soprattutto per il carisma e la potenza merito di un grande lavoro di squadra. E probabilmente in tale scelta ha influito anche le recenti polemiche con la scrittrice Mariolina Venezia.