Imma Tataranni/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: chi ha ucciso Stella? (replica)

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, anticipazioni penultima puntata di oggi, 20 ottobre

Siamo ad un passo dal finale di Imma Tataranni Sostituto Procuratore che andrà in onda proprio martedì prossimo su Rai1 in prime time. Prima di allora, però, la replica della fiction con Vanessa Scalera attende il pubblico anche oggi, 20 ottobre, con un’altra imperdibile puntata in cui Calogiuri farà ritorno a Matera dopo il concorso fatto e vinto per la gioia per il suo Superiore che continua ad attenderlo (e sognarlo) con ansia. La coppia si ricompone ma la loro gioia durerà poco visto che sulla loro scrivania si presenterà presto un altro caso, un caso destinato a tenere impegnata Imma Tataranni, ancora una volta. Il Sostituto Procuratore dai capelli rossi dovrà iniziare le sue indagini proprio da alcuni volti a lei molto familiari quando la vittima a cui dovrà dare giustizia sarà la sua ex compagna di banco al liceo, Stella Pisicchio. Secondo le prime indagini sembra che la donna sia stata assassinata nel suo appartamento ma per terra, vicino al suo cadavere, sono state trovate delle chiavi di casa ma la porta era chiusa e le finestre sbarrate, questo significa che la donna conosceva il suo assassino? L’autopsia aggiunge altri indizi al caso rivelando che Stella è morta per strangolamento mentre la vicina che ha trovato il cadavere svela di aver visto il giorno prima uno sconosciuto.

Chi ha ucciso Stella?

E’ lui l’assassino che Imma Tataranni cerca? Non solo le indagini la porteranno a scavare anche un po’ nel suo passato ma anche su un sito di incontri a cui Stella era iscritta. Davvero la sua amica incontrava degli uomini sconosciuti a casa sua per conoscerli e stabilire con loro un rapporto, non solo amichevole? Sullo sfondo rimane la vita privata della protagonista di Imma Tataranni Sostituto Procuratore. Il ritorno di Calogiuri cambierà un po’ le cose per lei e per i suoi sogni ma anche per con suo marito farebbe bene a non dormire sonni tranquili. Pietro va a trovare Cinzia convinto di essere lì solo per risolvere un problema alla sua tastiera ma presto si ritroverà davanti uno scenario ben diverso: la donna per sdebitarsi ha preparato una cena per due e così il marito di Imma accetta di rimanere non prima di aver mandato alla moglie un messaggio dove scrive che si fermerà a cena dal collega Ridolfi. Come andrà a finire la serata con Cinzia dopo quello che succede con Imma sempre occupata a fare altro invece che occuparsi di lui? Siamo sicuri che i colpi di scena non mancheranno nemmeno questa sera ad un passo dal finale della prossima settimana.



