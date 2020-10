Imma Tataranni/ Anticipazioni ultima puntata 27 ottobre: una morte sconvolgente…

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA OGGI, 27 OTTOBRE

Dalla parte degli ultimi, questo è il titolo dell’ultima puntata in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore. La Rai inizia a fare sul serio e si prepara a mandare in onda una serie di prime visioni, proprio mentre le repliche si concludono dopo aver portato a casa notevole successo. La nostra Imma ha dovuto fare i conti con due puntate che l’hanno toccata molto da vicino con la morte di una vecchia compagna di scuola e di una giornalista che aveva chiesto il suo aiuto ma senza riceverlo, e come finirà questa sera in questo finale in cui vita privata e vita lavorativa si intrecceranno? Nella puntata in onda oggi, 27 ottobre, su Rai1, Imma riceve la chiamata da parte di Don Mariano che ha urgente bisogno di dirle qualcosa, ma cosa? Purtroppo non lo sapremo molto presto visto che Imma si fa distrarre da un malore che colpisce Pietro. La protagonista della serie deve quindi andare in ospedale insieme al marito e si trova costretta a chiamare l’amico di quest’ultimo per scoprire cosa hanno mangiato la sera prima. Purtroppo è proprio in quel momento che scopre che il marito ha mentito e che ha passato la serata in compagnia di un’altra persona. Ma chi? Quando lascia l’ospedale per concentrarsi sul lavoro e su Don Mariano, Imma scopre che è ormai troppo tardi. Il prete si è presentato all’appuntamento con la bella rossa ma ha trovato la morte e non il procuratore.

CHI HA UCCISO DON MARIANO?

Cosa è successo e cosa voleva dirgli Don Mariano? Con i suoi sensi di colpa nel cuore, Imma deve trovare la soluzione all’intricato caso per dare giustizia all’amico ma scoprendo anche che quello che sapeva suo padre potrebbe essere diverso dalla realtà. Sullo sfondo rimane la sua particolare amicizia con Calogiuri che, sogno dopo sogno, questa sera, nel gran finale di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, potrebbe diventare qualcosa di diverso. Chi ha già visto la prima stagione conosce bene quello che è successo in quest’ultima puntata mentre altri lo scopriranno solo questa sera. E il seguito? Una seconda stagione è già prevista ma per il momento non sono nemmeno iniziati i lavori di produzione per via dei rallentamenti dovuti al Covid 19. Se le cose non cambieranno, ci vorrà il mese di gennaio per pensare a Imma Tataranni 2 e conoscere le prime novità sui nuovi episodi. Il resto lo scopriremo questa sera con il gran finale.



