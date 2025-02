Imma Tataranni 4 è pronto a tornare in tv con una nuova stagione e il primo episodio che ci sarà proprio questa sera. Prima di fare un salto nei nuovi episodi, però, torniamo un attimo indietro riavvolgendo il nastro in modo tale da ricordare ai telespettatori come era finita la terza stagione della amatissima serie tv con la sostituta procuratrice interpretata da Vanessa Scalera.

Anticipazioni Imma Tataranni 4 puntata 23 febbraio 2025/ Perdonerà il tradimento del marito Pietro?

Imma Tataranni, come è finita la terza stagione? L’ultimo episodio della terza stagione si era chiuso con la morte di Sara, la paleontologa e amante di Pietro, il marito di Imma. L’uomo aveva cominciato a frequentare la donna senza che la moglie sapesse nulla. Indiziato dell’omicidio in quanto primo a trovare il corpo della giovane donna, Pietro finisce in un vortice negativo e con lui anche Imma, profondamente sconvolta. La donna, infatti, non si aspettava di essere stata tradita dal marito e per questo, delusa e sconvolta, chiede un periodo di aspettative perché capisce di non poter indagare su un caso che la coinvolge così da vicino. Dopo aver proseguito le indagini da sola e lontano dal suo incarico, Imma Tataranni scopre che ad uccidere la paleontologa nonché amante di suo marito era stato il cugino della vittima, Marcello Strippoli, per una questione di soldi. Decide così di ammazzarla.

Location di Imma Tataranni: i luoghi della serie tv/ Dove è stata girata: Matera e...

Imma Tataranni, come è finita la terza stagione

Dopo aver scoperto del tradimento del marito Pietro, Imma Tataranni è sconvolta e lo è ancor di più quando il suo collega, Calogiuri, scopre la verità su un caso spinoso, l’attentato di Romaniello, e in un momento di follia bacia proprio la sostituta procuratrice. Un bacio appassionato che manda ancor di più in crisi Imma, che decide di appoggiarsi dalla sua collega e amica Diana per schiarirsi le idee. Cosa succederà ora in Imma Tataranni 4? Siamo pronti a scoprirlo ma sicuramente se ne vedranno delle belle con delle succulente novità sentimentali.