Imma Tataranni, dal libro alla serie: le differenze/ “Imma della tv meno ironica…”

Imma Tataranni, quali sono le differenze con il romanzo?

La serie di successo Rai Imma Tataranni è ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Rispetto ai romanzi però la serie presenta delle differenze. Partiamo innanzitutto dall’ambientazione che è spostata ai giorni nostri, mentre ad esempio il primo libro fa muovere Imma tra il 2002 e il 2003, anni in cui Achille Lauro, guest star della puntata del 29 settembre, era uno studente di scuola media. Anche la figlia del sostituto procuratore nella fiction appare ben più grande e viene rappresentata come una ragazza di 16 anni, mentre nei primi libri della scrittrice la figlia di Imma ha solo 12 anni.

La scrittrice Mariolina Venezia in un’intervista a Donna Moderna aveva spiegato: “Ho partecipato alla sceneggiatura della serie, e qualche differenza con i miei romanzi c’è perché ho lavorato con troppi uomini!. La Imma della tv è meno ironica e pungente, più smussata e lieve per piacere a tutto il pubblico. Ma il suo mondo è rimasto”, ha spiegato. Chi ha letto i primi tre libri della serie si sente un po’ smarrito, perché tutto l’apparato è sì ispirato ai romanzi di Mariolina Venezia e una prova è la seconda puntata, che si rifà al primo Come piante tra i sassi, ma nello stesso tempo trasformato e riadattato. Imma Tataranni che vediamo in tv, interpretata da Vanessa Scalera, è buffa e eccentrica anche nel look. Nei libri è bassetta, rotondetta, bruttarella.

Imma Tataranni, quanto è diverso il personaggio tv? La risposta dell’autrice Mariolina Venezia

Mariolina Venezia ha partecipato alla sceneggiatura della serie Imma Tataranni. La scrittrice in un’intervista al blog mangialibri, aveva dichiarato di essere stata soddisfatta per il lavoro di adattamento della serie ai romanzi: “Il fatto che sia diverso non è un problema, perché appunto quando si passa da un linguaggio all’altro è inevitabile che le cose siano diverse. Sicuramente avrei preferito avere maggiore controllo, secondo me si poteva fare anche di più. Non ho avuto questo controllo, perché ho lavorato con degli sceneggiatori con cui non c’è stata sintonia. Però, nel complesso, diciamo che il personaggio ne è emerso con le sue caratteristiche abbastanza intatte”.

Il personaggio di Imma Tataranni ha conquistato il pubblico che è rimasto affascinato dalle vicende che la riguardano. Il lato privato di Imma ha spesso lasciato con il fiato sospeso i fan della serie. Mariolina Venezia, parlando di Imma Tataranni, ha rivelato: “Mi piace vedere fin dove posso “ spingerla” nel suo essere impopolare. Alcuni dicono antipatica, ma io preferisco definirla impopolare. Mi diverte farle fare delle piccole provocazioni. E poi è divertentissimo immaginare gli abbinamenti dei suo guardaroba”.











