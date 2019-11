Imma Tataranni, la seconda stagione ci sarà/ Vanessa Scalera: “ci ho creduto subito”

L’annuncio che il pubblico di Raiuno aspettava è finalmente arrivata: la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, si farà. Non ci sono più dubbi sulla realizzazione della seconda stagione della fiction che ha incollato quasi cinque milioni di telespettatori a puntata davanti ai teleschermi. Ad annunciarlo è Tv Blog secondo il quale i nuovi episodi prenderanno il via dal nuovo libro scritto dall’autrice Mariolina Venezia dal titolo “Via del riscatto”. Gli episodi della prima stagione, infatti, sono stati realizzati prendendo spunto dai primi tre volumi ovvero “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”. Nei panni dell’eccenttrica Imma Tataranni, naturalmente, ci sarà Vanessa Scalera che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzonim ha dichiarato: “E’ un progetto nel quale ho creduto fin dall’inizio e che mi affascina molto. Resta una sfida molto stimolante dal punto di vista professionale”.

IMMA TATARANNI, CONFERMA LA SECONDA STAGIONE CON LO STESSO CAST

Nella seconda stagione di Imma Tataranni non ci sarà solo la protagonista Vanessa Scalera, ma il cast che, con gli episodi della prima stagione, ha conquistato il pubblico di Raiuno. Sono confermati, dunque Massimiliano Gallo (Pietro), Alice Azzariti (Valentina), Barbara Ronchi (Diana) ed Alessio Lapice (Calogiuri). I nuovi episodi potrebbero ripartire proprio dal rapporto tra il personaggio interpretato da Lapice e la protagonista. Nel finale della prima stagione, infatti, Imma e Calogiuri si sono scambiati un bacio: tra i due, dunque, ci sarà una storia clandestina? Tutti mi chiedono ‘Ma poi lui e la Tataranni si mettono insieme?'”, ha rivelato l’attore come riporta Tv Blog. “Chi lo sa, forse anche io mi auguro che accada o che Calogiuri incontri un’altra donna”. La scrittrice Mariolina Venezia, invece, sul personaggio nato dalla sua penna, a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto: “Ho inventato questo personaggio pensando già alla sua trasposizione in televisione, è un personaggio che buca lo schermo”.

