Imma Tataranni Sostituto Procuratore/ Anticipazioni 13 ottobre: la morte di Donata

Domenica 13 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette una nuova puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction tratta dai romanzi scritti da Mariolina Venezia. Nel nuovo appuntamento, la protagonista Imma Tataranni, interpretata magistralmente da Valeria Scalera, si ritrova ad affrontare un caso particolarmente difficile che la inquieterà provocandole problemi anche nel privato. La vita della magistrata lucana è sempre più complicata: oltre a dover gestire il suo lavoro in procura e il rapporto con Ippazio, Imma deve fare i conti anche con la sua vita da mamma e da moglie. Incorruttibile, implacabile, ma anche egocentrica al punto da scegliere sempre abiti bizzarri e coloratissimi, la Tataranni non si piega davanti a niente e, anche nella nuova puntata, cercherà di fare il possibile per scoprire la verità sulla morte di una giornalista con cui aveva parlato poco prima.

IMMA TATARANNI, ANTICIPAZIONI 13 OTTOBRE: L’INCONTRO CON DONATA

Il valore professionale di Imma Tataranni è conosciuto non solo da tutti gli uomini che lavorano in procura, ma anche dai cittadini che cercano l’aiuto della magistrata quando si trovano ad affrontare situazioni pericolose. Nella puntata in onda questa sera dal titolo “Maltempo”, a cercare Imma è una donna il cui nome è Donata Miulli. Non si tratta di una persona come tante, ma di una giornalista che, essendo in possesso di delicate informazioni, chiede di poter parlare con la magistrata lucana, sicura che sia l’unica in grado di poterla aiutare. Imma decide così d’incontrarla: durante la conversazione con la magistrata, la giornalista afferma di avere informazioni delicate sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. Imma le crederà?

IMMA TATARANNI ANTICIPAZIONI 13 OTTOBRE: LA MORTE DI UNA GIORNALISTA

Dopo aver ascoltato le parole di Donata Miulli, Imma è intenzionata ad andare in fondo alla situazione, ma per farlo, ha bisogno di avere delle prove. La magistrata chiede così alla giornalista di tornare con le prove di ciò che afferma. La situazione, tuttavia, si complica quando la giornalista viene ritrovata morta dopo pochi giorni. L‘omicidio di Donata Miulli scuote molto la Tataranni che non riesce a nascondere la propria angoscia per quanto accaduto: Donata sarebbe ancora viva se Imma le avesse dato la giusta importanza? Con un grande senso di colpa nel cuore, Imma cercherà di scoprire l’assassino di Donata non credendo affatto all’ipotesi del suicidio come sembrerebbe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA