IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE/ Anticipazioni 20 ottobre: il passato torna…

Domenica 20 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette la quinta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction tratta dal romanzo di Mariolina Venezia interpretata da Valeria Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano, Antonio Gerardi, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Carlo Buccirosso, Cesare Bocci, Giuseppe Zeno, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio, Francesco Foti, Daphne Scoccia, Paolo Sassanelli, Michele De Virgilio e Nicola Rignanese, puntata dopo puntata, sta portando a casa ascolti importantissimi. La scorsa settimana, infatti, le vicende di Imma Tataranni sono state seguite da 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share. A convincere i telespettatori sono non solo i casi che il sostituto procuratore deve risolvere in ogni puntata, ma anche il carattere della donna che non si arrende davanti a niente e che non rinuncia ai suoi look eccentrici neanche per recarsi in procura.

IMMA TATARANNI, ANTICIPAZIONI 20 OTTOBRE: LA MORTE DI UN’EX COMPAGNA DEL PM

Nella quinta puntata di Imma Tataranni, dal titolo “Rione Serra Venerdì“, il sostituto procuratore si ritrova ad indagare nel passato per risolvere un nuovo caso di omicidio sul quale è chiamata ad indagare. Tornare indietro nel tempo e ripercorrere i vari momenti del suo passato turberà molto Imma che, tuttavia, consapevole di ricoprire un ruolo istituzionale, metterà da parte le sue paure, per arrivare alla soluzione del caso. Tutto comincerà quando in un appartamento che si trova nella parte vechia della città, incastrato tra le piccole case che riempiono quella zona, viene ritrovato il cadavere di una donna. La vittima, però, non è una persona qualunque, ma si tratta di una persona che è stata importante nella vita della Tataranni. Si tratta, infatti, della sua ex compagna di banco.

IMMA TATARANNI, ANTICIPAZIONI 20 OTTOBRE: I TURBAMENTI DEL PM

Nella città vecchia verrà ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, la compagna di banco di liceo di Imma Tataranni. Le implicazioni personali metteranno a dura prova il sostituto procuratore che non riuscirà a nascondere i propri turbamenti per la morte di una persona con cui ha scritto una pagina importante della sua vita. A rendere tutto più complicato sarà la dinamica dell’omicidio che si mostrerà molto complessa da ricostruire. Imma, riuscirò ad essere lucida nel suo lavoro lasciando fuori dalle indagini il rapporto personale che aveva con la vittima? Come se non bastasse, ad innversorire il pm saranno anche le sue vicende personali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA