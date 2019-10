IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE/ Anticipazioni 6 ottobre: una mummia…

Domenica 6 ottobre, in prima serata su Raiuno, torna in onda Imma Tataranni – Sostituto procuratore la fiction interpretata da Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Ester Pantano, Monica Dugo, Giada Laudicina, Lucia Zotti, e con la partecipazione di Antonio Gerardi e Carlo Buccirosso. Tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, dopo il boom ottenuto con gli ascolti della prima puntata seguita da 5.118.000 spettatori netti per il 23.3% di share,, la fiction ha fatto registrare un calo con la seconda puntata che ha raccolto davanti ai teleschermi 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share confermandosi, tuttavia, il programma più visto della serata. Imma Tataranni, infatti, non ha deluso le aspettative del pubblico, entusiasta della nuova eroina della legalità.

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE: L’OMICIDIO DI UN ARCHITETTO

Imma Tataranni continua a dividersi tra vita privata e professionale. Il sostituto procuratore sarà alle prese con un caso particolarmente difficile. Imma, infatti, si ritroverà di fronte ad un caso che metterà a dura prova le sue capacità investigative. In una gravina fuori Matera sarà ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un famoso architetto scomparso quindici anni prima. Molti credono, compreso il procuratore capo, che l’uomo sia morto in seguito ad un tragico incidente, ma alcuni elementi non convincono del tutto Imma. La Tataranni, infatti, è convinta che l’architetto sia stato ucciso e il risultato dei primi rilievi sembra confermare l’ipotesi di Imma.

IMMA TATARANNI GELOSA DI IPPAZIO

Contemporaneamente al lavoro, Imma Tataranni deve fare i conti anche con la vita privata. Oltre a gestire la figlia, ormai adolescente e desiderosa di vivere nuove esperienze, Imma cerca di tenere a bada anche il marito che, con il suop atteggiamento, è pronto ad affascinare il genere femminile che, però, deve fare i conti con l’esuberanza e l0intraprendenza di Imma, pronta a tutto per difendere cil che è suo. Nonostante sia sposata, tuttavia, Imma non riuscirà a nascondere la propria gelosia nei confronti di Ippazio. Il sostituto procuratore riuscirà a gestire tutto?



